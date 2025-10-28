Спецпредставитель Дональда Трампа и заместитель госсекретаря США прибыли в Алматы

В Алматы прибыли специальный представитель президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор и заместитель государственного секретаря США Кристофер Ландау, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 28 октября 2025 года, рассказали в Администрации президента Казахстана.

"Программа визита предусматривает ряд встреч, на которых будут обсуждены перспективы казахско-американских отношений, а также вопросы международной и региональной повестки", – сказано в сообщении.

Фото: akorda.kz

Сегодня в Алматы Серджио Гор и Кристофер Ландау встретились с представителями деловых кругов и руководителями американских компаний, работающих в Казахстане.

Фото: akorda.kz

"Они также посетили музей современного искусства, горнолыжный курорт Шымбулак и высокогорный каток Медеу. Высоких гостей сопровождал руководитель Администрации президента Республики Казахстан Айбек Дадебай", – отмечено в сообщении.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

О том, что спецпредставитель президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор и заместитель госсекретаря Кристофер Ландау совершат рабочий визит в Казахстан и Узбекистан с 26 по 30 октября, стало известно 25 октября. 26 октября в Министерстве иностранных дел РК сообщили, что в рамках визита стороны намерены обсудить широкий спектр вопросов двусторонней и региональной повестки, включая укрепление казахско-американского политического диалога и расширение торгово-экономического взаимодействия.