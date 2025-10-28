Президенты Казахстана и Финляндии продолжили переговоры с участием делегаций двух стран
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Финляндия является ключевым торговым партнером нашей страны в Северной Европе и Европейском союзе.
По его словам, высокие стандарты Финляндии в таких областях, как чистая энергетика, технологии, цифровые инновации, экологическая ответственность, управление, образование и человеческий капитал, получили признание на мировом уровне.
Глава государства отметил, что достижения страны служат вдохновляющим примером для многих, в том числе для Казахстана.
Фото: akorda.kz
"Под вашим руководством Финляндия продолжает играть конструктивную роль на европейской и мировой арене. Мы высоко ценим ваш государственный подход и приверженность ценностям, которые делают вашу страну примером для подражания в современном мире. В Казахстане мы придаем большое значение дружбе с Финляндией и готовы к реализации уже достигнутых договоренностей, а также к развитию новых направлений сотрудничества", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
По мнению президента, торгово-экономическое сотрудничество имеет большие перспективы. Важным инструментом в наращивании деловых связей является Межправительственная комиссия.
В данном контексте Касым-Жомарт Токаев заявил, что присутствие представителей бизнеса в составе финской делегации демонстрирует искренний интерес Хельсинки к углублению двустороннего партнерства.
Фото: akorda.kz
Глава государства сообщил, что Казахстан готов поддержать реализацию совместных проектов, и призвал финские компании использовать имеющиеся возможности для иностранных инвесторов с целью выхода на широкий рынок Центральной Азии.
Президент Финляндии заявил о заинтересованности финских компаний в расширении своего присутствия в Казахстане.
"Когда мы готовились сегодня утром к переговорам, один из представителей моей бизнес-делегации сказал, что в Казахстане все происходит очень динамично, поэтому нельзя быть медлительным или бюрократичным. Это приятно слышать, так как наши страны идут по пути активного развития", – подчеркнул Александр Стубб.
Фото: akorda.kz
Стороны также обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки.
Ранее сообщалось, что в Акорде состоялась церемония встречи президента Финляндии Александра Стубба. Высокого гостя приветствовал глава государства Касым-Жомарт Токаев. Позднее главы государств провели переговоры.