Президенты Казахстана и Финляндии продолжили переговоры с участием делегаций двух стран

Президенты Казахстана и Финляндии Касым-Жомарт Токаев и Александр Стубб продолжили переговоры с участием делегаций двух стран. Об этом 28 октября 2025 года проинформировали в пресс-службе Акорды, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Финляндия является ключевым торговым партнером нашей страны в Северной Европе и Европейском союзе.

По его словам, высокие стандарты Финляндии в таких областях, как чистая энергетика, технологии, цифровые инновации, экологическая ответственность, управление, образование и человеческий капитал, получили признание на мировом уровне.

Глава государства отметил, что достижения страны служат вдохновляющим примером для многих, в том числе для Казахстана.

Фото: akorda.kz

"Под вашим руководством Финляндия продолжает играть конструктивную роль на европейской и мировой арене. Мы высоко ценим ваш государственный подход и приверженность ценностям, которые делают вашу страну примером для подражания в современном мире. В Казахстане мы придаем большое значение дружбе с Финляндией и готовы к реализации уже достигнутых договоренностей, а также к развитию новых направлений сотрудничества", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По мнению президента, торгово-экономическое сотрудничество имеет большие перспективы. Важным инструментом в наращивании деловых связей является Межправительственная комиссия.

В данном контексте Касым-Жомарт Токаев заявил, что присутствие представителей бизнеса в составе финской делегации демонстрирует искренний интерес Хельсинки к углублению двустороннего партнерства.

Фото: akorda.kz

Глава государства сообщил, что Казахстан готов поддержать реализацию совместных проектов, и призвал финские компании использовать имеющиеся возможности для иностранных инвесторов с целью выхода на широкий рынок Центральной Азии.

Президент Финляндии заявил о заинтересованности финских компаний в расширении своего присутствия в Казахстане.

"Когда мы готовились сегодня утром к переговорам, один из представителей моей бизнес-делегации сказал, что в Казахстане все происходит очень динамично, поэтому нельзя быть медлительным или бюрократичным. Это приятно слышать, так как наши страны идут по пути активного развития", – подчеркнул Александр Стубб.

Фото: akorda.kz

Стороны также обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки.

Ранее сообщалось, что в Акорде состоялась церемония встречи президента Финляндии Александра Стубба. Высокого гостя приветствовал глава государства Касым-Жомарт Токаев. Позднее главы государств провели переговоры.