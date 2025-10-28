#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.13
624.88
6.64
Политика

Президенты Казахстана и Финляндии продолжили переговоры с участием делегаций двух стран

переговоры в Акорде, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 13:51 Фото: akorda.kz
Президенты Казахстана и Финляндии Касым-Жомарт Токаев и Александр Стубб продолжили переговоры с участием делегаций двух стран. Об этом 28 октября 2025 года проинформировали в пресс-службе Акорды, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Финляндия является ключевым торговым партнером нашей страны в Северной Европе и Европейском союзе.

По его словам, высокие стандарты Финляндии в таких областях, как чистая энергетика, технологии, цифровые инновации, экологическая ответственность, управление, образование и человеческий капитал, получили признание на мировом уровне.

Глава государства отметил, что достижения страны служат вдохновляющим примером для многих, в том числе для Казахстана.

Фото: akorda.kz

"Под вашим руководством Финляндия продолжает играть конструктивную роль на европейской и мировой арене. Мы высоко ценим ваш государственный подход и приверженность ценностям, которые делают вашу страну примером для подражания в современном мире. В Казахстане мы придаем большое значение дружбе с Финляндией и готовы к реализации уже достигнутых договоренностей, а также к развитию новых направлений сотрудничества", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По мнению президента, торгово-экономическое сотрудничество имеет большие перспективы. Важным инструментом в наращивании деловых связей является Межправительственная комиссия.

В данном контексте Касым-Жомарт Токаев заявил, что присутствие представителей бизнеса в составе финской делегации демонстрирует искренний интерес Хельсинки к углублению двустороннего партнерства.

Фото: akorda.kz

Глава государства сообщил, что Казахстан готов поддержать реализацию совместных проектов, и призвал финские компании использовать имеющиеся возможности для иностранных инвесторов с целью выхода на широкий рынок Центральной Азии.

Президент Финляндии заявил о заинтересованности финских компаний в расширении своего присутствия в Казахстане.

"Когда мы готовились сегодня утром к переговорам, один из представителей моей бизнес-делегации сказал, что в Казахстане все происходит очень динамично, поэтому нельзя быть медлительным или бюрократичным. Это приятно слышать, так как наши страны идут по пути активного развития", – подчеркнул Александр Стубб.

Фото: akorda.kz

Стороны также обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки.

Ранее сообщалось, что в Акорде состоялась церемония встречи президента Финляндии Александра Стубба. Высокого гостя приветствовал глава государства Касым-Жомарт Токаев. Позднее главы государств провели переговоры.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Касым-Жомарт Токаев и Александр Стубб приняли Совместное заявление
14:46, Сегодня
Касым-Жомарт Токаев и Александр Стубб приняли Совместное заявление
Президент Финляндии на переговорах с Токаевым обозначил два ключевых направления
12:26, Сегодня
Президент Финляндии на переговорах с Токаевым обозначил два ключевых направления
28-29 октября Казахстан посетит президент Финляндии
09:01, 22 октября 2025
28-29 октября Казахстан посетит президент Финляндии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: