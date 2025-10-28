Какие документы подписали по итогам переговоров президентов Казахстана и Финляндии
Отмечается, что в рамках официального визита президента Финляндии Александра Стубба в Казахстан было подписано 15 документов, в том числе:
1. Меморандум о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по атомной энергии и Управлением радиационной и ядерной безопасности Финляндской Республики (STUK) о сотрудничестве в области мирного использования ядерной энергии;
2. Меморандум о взаимопонимании между Министерством водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан и Министерством сельского и лесного хозяйства Финляндской Республики по вопросам управления водными ресурсами;
3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан, Финским Водным Форумом и Казахским национальным университетом водного хозяйства и ирригации по созданию исследовательского и образовательного потенциала в направлении цифровизации и управления водными ресурсами;
4. Меморандум о сотрудничестве в сфере развития туризма на курорте "Бурабай";
5. Декларация о намерениях между Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан и "Finnish Water Forum" о локализации производства онлайн автоматизированных систем экологического мониторинга (AMS) для гидрометеорологических и сельскохозяйственных наблюдений;
6. Меморандум о взаимопонимании по развитию проекта экологичного деревянного жилья в Казахстане;
7. Меморандум о сотрудничестве в сфере ликвидации аварийных разливов нефти и поддержки морских операций между АО "Теңіз жасағы" и "Lamor Corporation Plc", а также другие важные соглашения.
Ранее сообщалось, что в Акорде состоялась церемония встречи президента Финляндии Александра Стубба, которого приветствовал глава государства Касым-Жомарт Токаев. Президенты провели переговоры. Позднее Токаев и Стубб продолжили переговоры с участием делегаций двух стран.
По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Александр Стубб приняли Совместное заявление, в котором отражены общие позиции сторон и инициативы, выдвинутые в ходе переговоров.