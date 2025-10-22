28-29 октября Казахстан посетит президент Финляндии

По данным пресс-службы Акорды, 28-29 октября 2025 года по приглашению Касым-Жомарта Токаева Астану с официальным визитом посетит президент Финляндии Александр Стубб, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в рамках визита запланированы переговоры глав государств, в ходе которых будут обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества, вопросы глобальной и региональной повестки.

20 октября 2025 года в Астану с государственным визитом прибыл президент Азербайджана Ильхам Алиев. Уже 21 октября визит был завершен.