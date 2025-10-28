Переговоры о Шенгене, мир в Украине: что указали президенты Токаев и Стубб в Совместном заявлении

28 октября 2025 года по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Александр Стубб приняли Совместное заявление, в котором отражены общие позиции сторон и инициативы, выдвинутые в ходе переговоров, сообщает Zakon.kz.

Текст заявления опубликован на сайте Акорды. Президент Республики Казахстан и президент Финляндской Республики заявили о следующем: Отмечая более 33 лет дипломатических отношений между Казахстаном и Финляндией, основанных на дружбе, взаимном уважении и продуктивном сотрудничестве, стороны подтвердили свою твердую приверженность дальнейшему укреплению и диверсификации казахстанско-финляндского партнерства. Президенты провели содержательные дискуссии по широкому кругу вопросов двусторонней повестки дня, а также глобальных и региональных событий. Они подчеркнули важность поддержания регулярных контактов и договорились продолжить конструктивный диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес. Стороны вновь подтвердили свою приверженность многостороннему сотрудничеству и основополагающим принципам международного права и Устава Организации Объединенных Наций, включая уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности всех государств. Они подчеркнули важность урегулирования споров и конфликтов мирными, политическими и дипломатическими средствами. Президенты договорились расширить сотрудничество в области экономики, торговли и инвестиций, уделяя особое внимание продвижению устойчивых методов ведения бизнеса и поддержке малых и средних предприятий. Они выразили намерение укреплять сотрудничество в таких ключевых секторах, как энергетика, энергоэффективность, экологические технологии, управление водными ресурсами и лесным хозяйством, строительство, информационно-коммуникационные технологии, инфраструктура, транспорт и логистика, инженерия и передовые промышленные инновации. Стороны отметили потенциал сотрудничества в сфере цифрового развития и искусственного интеллекта. Оба президента подчеркнули ключевую роль Казахстана в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), признав его растущее значение как надежного и эффективного маршрута между Азией и Европой. Стороны выразили поддержку реализации проекта Европейского Союза "Global Gateway". В этой связи они подчеркнули роль казахстанско-финляндской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству как эффективной платформы для усиления двусторонних связей и приветствовали проведение бизнес-форума в рамках официального визита. Президенты признали роль Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) в содействии международному инвестиционному сотрудничеству и финансовым инновациям, призвали изучить потенциал сотрудничества между МФЦА и финскими финансовыми и инновационными институтами в целях продвижения устойчивого финансирования и развития финансовых технологий. Президенты подтвердили заинтересованность в укреплении сотрудничества в области миротворчества, в том числе посредством продолжения взаимодействия между Центром миротворческих операций Министерства обороны Республики Казахстан (KAZCENT) и Международным центром Сил обороны Финляндии (FINCENT). Президенты вновь подтвердили свою поддержку более тесного сотрудничества в сфере туризма с акцентом на обмен знаниями и опытом, включая применение передовых практик в области устойчивого туризма. Президенты договорились содействовать двустороннему сотрудничеству в сфере высшего образования, науки и исследований, а также изучать возможности для реализации совместных академических и научных инициатив. Стороны выразили намерение активизировать культурное сотрудничество посредством проведения выставок, концертов, фестивалей и кинопоказов, способствуя углублению культурных связей между двумя странами. Стороны подчеркнули важность укрепления сотрудничества в сфере миграционной политики и продвижения диалога по либерализации визового режима. Они приветствуют начало переговоров между Республикой Казахстан и Европейским Союзом об упрощении визового режима и подтвердили заинтересованность в заключении соответствующего соглашения в надлежащие сроки. Стороны выразили готовность продолжить тесное сотрудничество в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан, с одной стороны, и Европейским Союзом и его государствами-членами, с другой стороны, которое вступило в силу 1 марта 2020 года. Президенты подтвердили свою приверженность укреплению диалога между Центральной Азией и Европейским Союзом как важного элемента для содействия процветанию и устойчивому развитию. Президент Финляндской Республики с признательностью отметил роль Консультативных встреч глав государств Центральной Азии в дальнейшем углублении сотрудничества, укреплении мира, формировании атмосферы дружбы, доверия и добрососедства в регионе Центральной Азии, а также повышении его значимости на международной арене. Президенты договорились содействовать и ускорить реализацию повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года и Целей устойчивого развития (ЦУР), а также продвигать совместные подходы к решению проблемы изменения климата, уделяя особое внимание управлению водными ресурсами, борьбе с загрязнением и опустыниванием, сохранению биоразнообразия и снижению рисков бедствий. Стороны приветствовали предстоящий Региональный экологический саммит, который состоится в Казахстане в апреле 2026 года в партнерстве с Организацией Объединенных Наций и другими ведущими международными организациями, и послужит важной международной площадкой для продвижения диалога по вопросам изменения климата, перехода к "зеленой" экономике и устойчивого развития в Центральной Азии и за ее пределами. Финляндия приветствовала инициативу Казахстана по созданию Регионального центра Организации Объединенных Наций по целям устойчивого развития (ЦУР) для Центральной Азии и Афганистана в Алматы. В свою очередь, Казахстан выразил Финляндии искреннюю признательность за поддержку и соавторство соответствующей резолюции Организации Объединенных Наций, подчеркнув общую приверженность обеих стран содействию устойчивому развитию, укреплению региональной стабильности и решению глобальных вызовов посредством многостороннего сотрудничества. Стороны подчеркнули важность скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций. Президент Республики Казахстан отметил активное председательство Финляндии в ОБСЕ в 2025 году и пожелал успешного завершения этого ответственного мандата. Президенты выразили уверенность, что достигнутые в ходе официального визита договоренности придадут новый импульс всестороннему развитию двустороннего сотрудничества в интересах обоих народов. Президенты договорились поддерживать тесный диалог с целью дальнейшего укрепления двусторонних отношений и углубления сотрудничества между двумя странами. Материал по теме Президент Финляндии на переговорах с Токаевым обозначил два ключевых направления Президент Финляндии Александер Стубб прибыл в Казахстан по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева 28 октября 2025 года.

