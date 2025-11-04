Премьер Беларуси передал Токаеву теплые пожелания от Лукашенко

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин заверил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, что и далее намерен поддерживать высокий темп взаимовыгодного диалога и координировать практическую реализацию задач, поставленных главами государств, сообщает Zakon.kz.

Об этом премьер Беларуси рассказал на встрече с Токаевым, которая состоялась сегодня, 4 ноября 2025 года, в Акорде.

"Я хочу передать вам самые теплые пожелания от президента нашей страны Александра Григорьевича Лукашенко. Буквально вчера мы с ним беседовали длительное время, я подробно проинформировал, с чем мы летим в Казахстан. Мы в Беларуси внимательно смотрим за развитием Казахстана и радуемся вашим успехам. На протяжении длительного времени страна демонстрирует устойчивый экономический рост, и мы не можем не радоваться тем достижениям, которые вы на сегодняшний день имеете. Как вы правильно сказали, сегодня растет наш взаимный товарооборот", – сказал Александр Турчин.

За 8 месяцев текущего года объем взаимной торговли Казахстана и Беларуси вырос на 20% по сравнению с прошлым годом.

В рамках промышленной кооперации к настоящему времени реализовано 12 проектов на сумму 204 млн долларов. В проработке находятся еще 3 проекта.

Материал по теме Лукашенко недоволен взаимодействием с Казахстаном в части авиасообщения

29 октября 2025 года стало известно, что Касым-Жомарт Токаев поговорил с Александром Лукашенко.