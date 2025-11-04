#Народный юрист
События

Глава государства принял премьер-министра Беларуси Александра Турчина

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 17:03 Фото: akorda.kz
4 ноября 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Беларуси Александра Турчина, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, на встрече обсудили перспективы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Приветствуя Александра Турчина, президент Казахстана подчеркнул, что рассматривает его первый официальный визит в Астану как подтверждение особого характера стратегического партнерства Казахстана и Беларуси и твердого настроя на его дальнейшее развитие.

"Считаю этот визит очень важным с учетом уровня развития сотрудничества между нашими государствами и, конечно же, содержания этих связей. Что касается торговли между нашими странами, то она успешно развивается, где-то на уровне от 900 млн до миллиарда долларов. Насколько я знаю, Казахстан является вторым торговым партнером Беларуси. В целом я хотел бы подчеркнуть, что мы с большой симпатией и уважением относимся к вашей стране, к вашему народу и самобытной культуре. Пользуясь возможностью, я хотел бы передать привет и наилучшие пожелания президенту Беларуси Александру Лукашенко. Мы настроены на самую позитивную работу с соответствующим результатом, потому что заинтересованы в том, чтобы успешное развитие сотрудничества имело свое продолжение", – отметил глава государства.

Александр Турчин в свою очередь заверил Касым-Жомарта Токаева, что и далее намерен поддерживать высокий темп взаимовыгодного диалога и координировать практическую реализацию задач, поставленных главами государств.

29 октября 2025 года состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Главы государств обсудили состояние и перспективы развития казахско-белорусских отношений.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
