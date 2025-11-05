#Народный юрист
Политика

Президент Казахстана прибыл с визитом в Вашингтон

Президент Казахстана в Вашингтоне, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2025 03:30 Фото: Акорда
Ночью 6 ноября президента Касым-Жомарта Токаева встретил в Вашингтоне (США) первый заместитель Госсекретаря США Кристофер Ландау, сообщает Zakon.kz.

В городе прибытия Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с президентом Дональдом Трампом.

Фото: Акорда

Помимо этого, глава государства примет участие в саммите "Центральная Азия – США".

Фото: Акорда

Ранее Токаев утвердил стратегические ориентиры внутренней политики.

Аксинья Титова
