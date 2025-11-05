Президент Казахстана прибыл с визитом в Вашингтон
Фото: Акорда
Ночью 6 ноября президента Касым-Жомарта Токаева встретил в Вашингтоне (США) первый заместитель Госсекретаря США Кристофер Ландау, сообщает Zakon.kz.
В городе прибытия Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с президентом Дональдом Трампом.
Фото: Акорда
Помимо этого, глава государства примет участие в саммите "Центральная Азия – США".
Фото: Акорда
Ранее Токаев утвердил стратегические ориентиры внутренней политики.
