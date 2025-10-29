Спецпредставитель Трампа прибыл в Акорду
29 октября 2025 года спецпредставитель президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор и первый заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау прибыли в Акорду, сообщает Zakon.kz.
Их встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Накануне, 28 октября, высоких гостей из США встречали в Алматы. Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау поделился впечатлениями, отметив теплое гостеприимство алматинцев.
26 октября в Министерстве иностранных дел РК сообщили, что в рамках визита стороны намерены обсудить широкий спектр вопросов двусторонней и региональной повестки, включая укрепление казахско-американского политического диалога и расширение торгово-экономического взаимодействия.
