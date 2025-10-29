#АЭС в Казахстане
События

Спецпредставитель Трампа прибыл в Акорду

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и гости из США, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 11:51 Фото: akorda.kz
29 октября 2025 года спецпредставитель президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор и первый заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау прибыли в Акорду, сообщает Zakon.kz.

Их встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Накануне, 28 октября, высоких гостей из США встречали в Алматы. Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау поделился впечатлениями, отметив теплое гостеприимство алматинцев.

26 октября в Министерстве иностранных дел РК сообщили, что в рамках визита стороны намерены обсудить широкий спектр вопросов двусторонней и региональной повестки, включая укрепление казахско-американского политического диалога и расширение торгово-экономического взаимодействия.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
