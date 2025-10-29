Спецпредставитель Трампа прибыл в Акорду

Фото: akorda.kz

29 октября 2025 года спецпредставитель президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор и первый заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау прибыли в Акорду, сообщает Zakon.kz.

