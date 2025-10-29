#АЭС в Казахстане
События

Токаеву передали послание от Трампа

спецпосланник Трампа Серджио Гор, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 13:16 Фото: akorda.kz
29 октября 2025 года глава государства встретился со спецпредставителем президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором и первым заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау, сообщает Zakon.kz.

На встрече Серджио Гор передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия американского лидера.

"Он подтвердил стратегическую значимость региона Центральной Азии во внешней политике США. По его мнению, предстоящая встреча в Вашингтоне позволит вывести двустороннее сотрудничество на новый уровень", – рассказали в Акорде.

Собеседники также рассмотрели потенциал взаимовыгодного партнерства в сферах энергетики, критически важных минералов, цифровизации, транспорта и логистики.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Касым-Жомарт Токаев в свою очередь передал благодарность президенту США за приглашение принять участие в саммите C5+1 в Вашингтоне.

Утром 29 октября спецпредставитель президента США по Южной и Центральной Азии и первый заместитель госсекретаря США прибыли в Акорду, где их встретил президент Казахстана.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
