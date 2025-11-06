#Народный юрист
Политика

Токаев начал визит в Вашингтон со встречи с госсекретарем США Марко Рубио

Касым-Жомарт Токаев, Марк Рубио, США, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2025 19:26 Фото: akorda.kz
Программа визита президента Касым-Жомарта Токаева в Вашингтон 6 ноября началась со встречи с государственным секретарем Марко Рубио, министром торговли Говардом Латником и специальным представителем президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, участники встречи обменялись мнениями о ключевых аспектах двусторонней и региональной повестки.


"Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что перед Казахстаном и США открываются прекрасные возможности для дальнейшего укрепления стратегического партнерства через экономическое взаимодействие, которое обеспечит создание новых рабочих мест, поддержку промышленности и бизнеса", – говорится в сообщении.

По словам президента, наша страна поддерживает активные политические связи с США на различных уровнях и готова вести конструктивный диалог по углублению многопланового сотрудничества.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио накануне, 5 ноября 2025 года, на приветственном приеме C5+1 в Вашингтоне, посвященном министрам иностранных дел стран Центральной Азии, заявил о намерении посетить Казахстан в 2026 году.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
