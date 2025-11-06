Госсекретарь США Марко Рубио посетит Казахстан

Государственный секретарь США Марко Рубио накануне, 5 ноября 2025 года, на приветственном приеме C5+1 в Вашингтоне, посвященном министрам иностранных дел стран Центральной Азии, заявил о намерении посетить Казахстан в 2026 году, сообщает Zakon.kz.

Сначала на приеме выступили заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау и представитель президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор, посетившие Казахстан в конце октября.

"Сегодня вечером мы очень рады возможности приветствовать наших друзей из республик Центральной Азии – Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана и Узбекистана – больших друзей и партнеров Соединенных Штатов... ... Мы только что вернулись из поездки по региону. К сожалению, мы не посетили все пять стран, но посетили две из них, и возможности там просто потрясающие – деловые возможности, множество способов партнерства. Поэтому я считаю, что сейчас очень интересное время для Соединенных Штатов и этих центральноазиатских республик", – сказал Ландау.

Гор, в свою очередь, отметил, что им выпала большая честь посетить Узбекистан и Казахстан.

"Гостеприимство в Центральной Азии поистине непревзойденное. Думаю, мы с Крисом будем худеть ближайшие несколько месяцев – от количества съеденного. Но благодаря теплому приему, вкуснейшим блюдам, невероятной истории и культуре мой первый визит в регион в качестве спецпредставителя президента стал незабываемым. С нетерпением жду возможности посетить Туркменистан, Таджикистан и Кыргызстан в ближайшем будущем", – сказал он.

Госсекретарь Марко Рубио отметил, что для него большая честь принимать высоких гостей из стран Центральной Азии.

"Во-первых, я хочу поблагодарить посла Гора и заместителя госсекретаря Ландау за поездку на прошлой неделе. Она была важной. Они провели там немало времени, и я знаю, что они с нетерпением ждут возвращения в другие страны, которые им не удалось посетить. Я лично тоже планирую посетить их в следующем году, все пять. Так что, поездка, вероятно, продлится неделю или дольше, нам нужно поработать над этим и вместе это осуществить", – сказал Гор.

Между тем, 6 ноября ночью президент Касым-Жомарт Токаев прилетел в Вашингтон (США), где его встретил Кристофер Ландау.