#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
524.94
602.79
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
524.94
602.79
6.45
Политика

Госсекретарь США Марко Рубио посетит Казахстан

госсекретарь США Марко Рубио, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2025 12:55 Фото: wikimedia
Государственный секретарь США Марко Рубио накануне, 5 ноября 2025 года, на приветственном приеме C5+1 в Вашингтоне, посвященном министрам иностранных дел стран Центральной Азии, заявил о намерении посетить Казахстан в 2026 году, сообщает Zakon.kz.

Сначала на приеме выступили заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау и представитель президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор, посетившие Казахстан в конце октября.

"Сегодня вечером мы очень рады возможности приветствовать наших друзей из республик Центральной Азии – Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана и Узбекистана – больших друзей и партнеров Соединенных Штатов... ... Мы только что вернулись из поездки по региону. К сожалению, мы не посетили все пять стран, но посетили две из них, и возможности там просто потрясающие – деловые возможности, множество способов партнерства. Поэтому я считаю, что сейчас очень интересное время для Соединенных Штатов и этих центральноазиатских республик", – сказал Ландау.

Гор, в свою очередь, отметил, что им выпала большая честь посетить Узбекистан и Казахстан.

"Гостеприимство в Центральной Азии поистине непревзойденное. Думаю, мы с Крисом будем худеть ближайшие несколько месяцев – от количества съеденного. Но благодаря теплому приему, вкуснейшим блюдам, невероятной истории и культуре мой первый визит в регион в качестве спецпредставителя президента стал незабываемым. С нетерпением жду возможности посетить Туркменистан, Таджикистан и Кыргызстан в ближайшем будущем", – сказал он.

Госсекретарь Марко Рубио отметил, что для него большая честь принимать высоких гостей из стран Центральной Азии.

"Во-первых, я хочу поблагодарить посла Гора и заместителя госсекретаря Ландау за поездку на прошлой неделе. Она была важной. Они провели там немало времени, и я знаю, что они с нетерпением ждут возвращения в другие страны, которые им не удалось посетить. Я лично тоже планирую посетить их в следующем году, все пять. Так что, поездка, вероятно, продлится неделю или дольше, нам нужно поработать над этим и вместе это осуществить", – сказал Гор.

Между тем, 6 ноября ночью президент Касым-Жомарт Токаев прилетел в Вашингтон (США), где его встретил Кристофер Ландау.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Сергей Лавров и Марко Рубио провели телефонные переговоры
05:05, 16 февраля 2025
Сергей Лавров и Марко Рубио провели телефонные переговоры
Телефонный разговор Мурата Нуртлеу с Марко Рубио: МИД РК раскрыл детали
12:37, 12 марта 2025
Телефонный разговор Мурата Нуртлеу с Марко Рубио: МИД РК раскрыл детали
В США самолет Марко Рубио резко развернулся во время полета
07:50, 14 февраля 2025
В США самолет Марко Рубио резко развернулся во время полета
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: