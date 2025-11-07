#Народный юрист
Политика

Трамп заявил о присоединении Казахстана к "клубу силы"

переговоры делегаций США и Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 10:24 Фото: akorda.kz
Президент США Дональд Трамп высказался о присоединении Казахстана к Соглашениям Авраама, сообщает Zakon.kz.

В соцсети Truth Social он написал про состоявшийся важный телефонный разговор между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"Казахстан – первая страна моего второго срока, присоединившаяся к Соглашениям Авраама, первая из многих. Это важный шаг вперед в наведении мостов по всему миру. Сегодня все больше стран выстраиваются в очередь, чтобы принять мир и процветание благодаря моим Соглашениям Авраама. Скоро мы объявим о церемонии официального подписания, и многие другие страны стремятся присоединиться к этому клубу СИЛЫ. Еще многое предстоит сделать для объединения стран ради стабильности и роста – реального прогресса, реальных результатов. Благословенны миротворцы!" – написал Дональд Трамп.

Соглашения Авраама – серия договоров о нормализации отношений между Израилем и рядом арабских государств, подписанных в 2020-2021 годах. Их название отсылает к патриарху и пророку Аврааму, вера в которого присутствует во всех крупнейших авраамических религиях: иудаизме, христианстве и исламе. Ключевую роль в заключении Соглашений сыграл первый кабинет президента США Дональда Трампа (2017-2021). В рамках Соглашений Авраама Израилем были подписаны мирные договоры с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Марокко.

Акорда ранее сообщила, что в Овальном кабинете состоялся совместный телефонный разговор президентов Казахстана, США и премьер-министра Израиля. Основной темой беседы стало намерение Казахстана присоединиться к Соглашениям Авраама.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
