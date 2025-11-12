Казахстан искренне заинтересован в процветании России – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал подписание Декларации о переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда. "Документ имеет историческое значение, отражает незыблемость взаимного доверия и широкие перспективы сотрудничества между нашими народами. В этой связи хочу выразить огромную благодарность Владимиру Владимировичу Путину за его личный вклад в укрепление двусторонних отношений. Мы в Казахстане знаем и уважаем президента России как государственного деятеля глобального масштаба, чье имя хорошо известно во всех странах мира и воспринимается как символ веры и воли в том, что касается защиты интересов русского народа и всего российского государства в этом неспокойном мире", – сказал Токаев. Он также отметил, что Казахстан искренне заинтересован в процветании Российской Федерации.

"Высоко оцениваю состоявшиеся переговоры, они прошли в открытой, доверительной атмосфере и принесли практическую пользу", – уточнил глава государства. Ранее сообщалось, о чем говорили Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин.

