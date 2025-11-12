#АЭС в Казахстане
Политика

Казахстан искренне заинтересован в процветании России – Токаев

Токаев заявил о том, что Казахстан искренне заинтересован в процветании РФ, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 18:50 Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал подписание Декларации о переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.

"Документ имеет историческое значение, отражает незыблемость взаимного доверия и широкие перспективы сотрудничества между нашими народами. В этой связи хочу выразить огромную благодарность Владимиру Владимировичу Путину за его личный вклад в укрепление двусторонних отношений. Мы в Казахстане знаем и уважаем президента России как государственного деятеля глобального масштаба, чье имя хорошо известно во всех странах мира и воспринимается как символ веры и воли в том, что касается защиты интересов русского народа и всего российского государства в этом неспокойном мире", – сказал Токаев.

Он также отметил, что Казахстан искренне заинтересован в процветании Российской Федерации.


"Высоко оцениваю состоявшиеся переговоры, они прошли в открытой, доверительной атмосфере и принесли практическую пользу", – уточнил глава государства.

Ранее сообщалось, о чем говорили Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
