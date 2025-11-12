Это уникальное взаимодействие не отклоняется от своего курса – Токаев о сотрудничестве Казахстана и России

Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин 12 ноября 2025 года выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации, сообщает Zakon.kz.

Глава нашего государства считает, что визит имеет огромное значение с точки зрения дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя странами.

"Сегодня достигнутые договоренности полностью отражают успешное развитие многогранного сотрудничества между нашими странами. Это уникальное взаимодействие не отклоняется от своего курса. По моему мнению, масштаб всесторонних связей между двумя ведущими государствами постсоветского пространства действительно стал важным элементом системы евразийской безопасности. Эта концепция обсуждается и изучается рядом заинтересованных государств. Главное, что нас объединяет – это богатая история, уходящая корнями в века, активные культурно-духовные связи, общие ценности, схожие взгляды на современные вызовы и ориентир на будущее. На такой прочной основе наше стратегическое партнерство развивается интенсивно во всех направлениях". Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что в этом году для наших государств отмечено несколько значимых юбилейных дат.

"Мы достойно отпраздновали 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Таким образом, мы вспомнили и отдали дань уважения настоящим героям и патриотам, которые на пути защиты Родины и Великой Победы продемонстрировали пример единства, не имеющий прецедентов в мировой истории". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, 70-летие знаменитого космодрома Байконур также стало важным событием. Это уникальный проект, который на протяжении многих лет демонстрирует наше научно-техническое сотрудничество в освоении космоса.

"20-летие Договора о государственной границе между Казахстаном и Россией – важная веха. Наша самая длинная в мире сухопутная граница – яркий символ добрососедства". Касым-Жомарт Токаев

Вместе с тем глава государства сообщил о достигнутой договоренности поддерживать интенсивный диалог на всех уровнях.

"Особое внимание уделили вопросам развития промышленности, энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства, высоких технологий, цифровизации, гуманитарного взаимодействия, а также реализации новых инфраструктурных проектов. С удовлетворением отметили, что, несмотря на сложную международную обстановку, взаимодействие и сотрудничество активно развиваются на пользу нашим народам". Касым-Жомарт Токаев

Ранее президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин в формате видеоконференцсвязи принимают участие в пленарной сессии XXI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, проходящего в Уральске. Глава государства отметил особую роль форума для плодотворного стратегического сотрудничества двух стран. Он также заявил, что Казахстан и Россия – надежные, проверенные временем стратегические партнеры и союзники.