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Токаев о переговорах с Путиным: Отличались деловитостью и откровенностью

Брифинг для представителей СМИ, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 22:19 Фото: Akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин 27 ноября 2024 года после переговоров в расширенном формате и подписания Совместного заявления провели брифинг для представителей средств массовой информации, сообщает Zakon.kz.

Токаев отметил, что государственный визит Владимира Путина стал поистине историческим событием, знаменующим важную веху в развитии казахстанско-российских отношений.

"Прошедшие сегодня встречи и переговоры в узком и расширенном составах отличались деловитостью, откровенностью и стали действительно результативными. Мы обсудили широкий спектр актуальных вопросов двусторонней повестки и наметили перспективы и направления нашего стратегического партнерства. Пришли к единому мнению, что, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, двусторонние отношения динамично развиваются по восходящей линии", – озвучил Токаев. 

По его словам, приоритетное внимание в ходе переговоров было уделено вопросам экономики.

"В качестве основных задач было выделено углубление сотрудничества в стратегических отношениях и дальнейшее наращивание взаимного товарооборота. В этих целях уже принят пакет межправительственных документов, включая комплексную программу экономического сотрудничества на 2021-2025 годы, план совместных действий на 2024-2026 годы. В рамках состоявшегося Форума межрегионального сотрудничества подписана обновленная межправительственная программа межрегионального и приграничного сотрудничества двух стран", – дополнил президент. 

28 ноября под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пройдет очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Ранее статью президента Казахстана опубликовали в газете "Известия", а публикация президента России вышла на страницах "Казахстанской правды".

Позже Токаев в беседе с Путиным высказался о его интервью в преддверии визита в Казахстан.

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