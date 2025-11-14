#АЭС в Казахстане
Политика

Токаев: Казахстан может стать крупным поставщиком мяса в Азию

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 13:10 Фото: akorda.kz
На втором Форуме работников сельского хозяйства президент Касым-Жомарт Токаев поручил активнее использовать потенциал авиаперезок для бесперебойной поставки сельхозпродукции на экспортные рынки, сообщает Zakon.kz.

Глава государства заявил, что, по прогнозам экспертов, в ближайшие 10 лет мировое потребление красного мяса увеличится до 233 миллионов тонн.

"Казахстан мог бы стать крупным поставщиком такого мяса, в первую очередь, в страны Азии. По экспорту баранины Казахстан пока уступает таким странам, как Монголия, Нидерланды, Испания, Франция. Но у нас более высокая обеспеченность пастбищными угодьями. Нужно создать надлежащие условия для полноценного раскрытия экспортного потенциала овцеводства".Касым-Жомарт Токаев

Он также напомнил, что в Послании была поставлена задача разработать план развития аграрного экспорта с учетом логистики, ветеринарных и фитосанитарных стандартов, а также грамотной маркетинговой стратегии.

"К примеру, государства Персидского залива заинтересованы в стабильных круглогодичных поставках нашей мясной продукции. Но у нас авиаперевозки сельхозпродукции не скоординированы и не урегулированы должным образом. Предприниматели зачастую оказываются один на один с проблемой отправки грузов. Сегодня мне сообщили, что регулярными рейсами отправляется мясо в Эмираты. Наверное, это не совсем правильно".Касым-Жомарт Токаев

В то же время, продолжил президент, аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента, Актобе, Караганды, Актау с учетом преференций в рамках специальных экономических зон имеют достаточный потенциал, чтобы стать региональными хабами с развитой логистикой и интеграцией в международные авиамаршруты.

"Их полноценное функционирование в таком качестве и режиме позволит обеспечить бесперебойные поставки сельхозпродукции на экспортные рынки. Данный вопрос правительству надо тщательно проработать".Касым-Жомарт Токаев

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 13:10
Казахстан имеет все ресурсы для развития сельского хозяйства: Токаев призвал использовать их эффективно

Также во время мероприятия Токаев высказался о сельскохозяйственных земельных участках, возвращенных государству.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
