Премьер-министр Армении снял традиционное видео с сердечком из Астаны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, ставший неожиданно популярным в социальных сетях после музыкальных роликов, снял новое видео в Астане, сообщает Zakon.kz.

Как обычно, глава армянского правительства выступил с добрыми пожеланиями, выбрав для этого песню казахстанской исполнительницы Bayansulu под названием Aua rai.

"Доброе утро, хорошего дня и я вас всех люблю", – говорится в подписи к ролику.

Сначала Пашинян на фоне заснеженной Астаны смотрит в камеру, а потом политик складывает руки в виде сердечка.

Признания Пашиняна были восприняты на ура аудиторией.

Был подписан, чтобы дождаться этого момента.

Добро пожаловать в Казахстан.

Прилетел наш краш, қош келдіңіз.

Я – ваша фанатка.

Доброе утро, я тоже уже проснулась.

Всем хорошего дня, – пишут пользователи.

Пашинян прибыл с официальным визитом в Астану вчера, 20 ноября 2025 года.

В аэропорту его встретил премьер-министр Олжас Бектенов.