Премьер-министр Армении снял традиционное видео с сердечком из Астаны
Фото: akorda.kz
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, ставший неожиданно популярным в социальных сетях после музыкальных роликов, снял новое видео в Астане, сообщает Zakon.kz.
Как обычно, глава армянского правительства выступил с добрыми пожеланиями, выбрав для этого песню казахстанской исполнительницы Bayansulu под названием Aua rai.
"Доброе утро, хорошего дня и я вас всех люблю", – говорится в подписи к ролику.
Сначала Пашинян на фоне заснеженной Астаны смотрит в камеру, а потом политик складывает руки в виде сердечка.
Признания Пашиняна были восприняты на ура аудиторией.
- Был подписан, чтобы дождаться этого момента.
- Добро пожаловать в Казахстан.
- Прилетел наш краш, қош келдіңіз.
- Я – ваша фанатка.
- Доброе утро, я тоже уже проснулась.
- Всем хорошего дня, – пишут пользователи.
Материал по теме
"Украл мое сердечко": премьер-министр Армении Никол Пашинян стал вирусным любимцем Instagram
Пашинян прибыл с официальным визитом в Астану вчера, 20 ноября 2025 года.
В аэропорту его встретил премьер-министр Олжас Бектенов.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript