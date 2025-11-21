#АЭС в Казахстане
Политика

Премьер-министр Армении снял традиционное видео с сердечком из Астаны

Государственный флаг Казахстана, флаг РК, Астана, виды города Астаны, достопримечательности Астаны, столица, пейзаж Астаны, виды Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 09:22 Фото: akorda.kz
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, ставший неожиданно популярным в социальных сетях после музыкальных роликов, снял новое видео в Астане, сообщает Zakon.kz.

Как обычно, глава армянского правительства выступил с добрыми пожеланиями, выбрав для этого песню казахстанской исполнительницы Bayansulu под названием Aua rai.

"Доброе утро, хорошего дня и я вас всех люблю", – говорится в подписи к ролику.

Сначала Пашинян на фоне заснеженной Астаны смотрит в камеру, а потом политик складывает руки в виде сердечка.

Признания Пашиняна были восприняты на ура аудиторией.

  • Был подписан, чтобы дождаться этого момента.
  • Добро пожаловать в Казахстан.
  • Прилетел наш краш, қош келдіңіз.
  • Я – ваша фанатка.
  • Доброе утро, я тоже уже проснулась.
  • Всем хорошего дня, – пишут пользователи.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 09:22
"Украл мое сердечко": премьер-министр Армении Никол Пашинян стал вирусным любимцем Instagram

Пашинян прибыл с официальным визитом в Астану вчера, 20 ноября 2025 года.

В аэропорту его встретил премьер-министр Олжас Бектенов.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
