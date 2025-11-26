С баурсаками и хором: как Токаева встретили в аэропорту Бишкека

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Бишкек для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды за 26 ноября 2025 года, в аэропорту Манас главу Казахстана встретил председатель Кабинета министров – руководитель Администрации президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев.

Фото: akorda.kz

27 ноября в Бишкеке состоится совместное заседание Совета министров иностранных дел (СМИД), Совета министров обороны (СМО) и Комитета секретарей Советов Безопасности (КССБ) ОДКБ, а также сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ. Участники мероприятий обсудят актуальные вопросы совместной работы, включая укрепление сотрудничества в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и незаконной миграции.