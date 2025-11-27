Ерлан Карин: "Культура отмены" превращается в инструмент давления и травли

Казахстанское общество проходит важный этап модернизации: усиливается запрос на честный диалог в публичной сфере. На этом фоне особенно заметно, как информационный шум и искусственные кампании давления искажают реальную картину и мешают созидательному развитию, сообщает Zakon.kz.

В статье "Политика здравого смысла", опубликованной в "Казахстанской правде", государственный советник РК Ерлан Карин обратил внимание на то, что стремительная цифровизация разрушила монополию традиционных СМИ. Теперь потенциальным источником новостей может стать каждый. Это дало обществу больше свободы, но породило лавину дезинформации, манипуляций и эмоционального контента, который вытесняет факты.

Если раньше фейки появлялись стихийно, то сегодня они создаются целенаправленно – для влияния на общественное мнение. В этой связи в структуре Службы центральных коммуникаций был создан Центр по борьбе с дезинформацией. Его задача – выявление и нейтрализация манипуляций, защита медиапространства страны.

Однако одной борьбы с фейками недостаточно. Карин подчеркнул: в условиях избытка информации важна новая цифровая этика – культура ответственного потребления контента, уважительный диалог и проверка фактов до их распространения.

"Инфорэкет" как угроза общественному развитию

Ерлан Карин уделил в своей статье внимание такому явлению, как "инфорэкет" – когда деятельность отдельных блогеров и псевдоактивистов превращается в вымогательство. Такие "борцы" искусственно раздувают темы, создают информационный шум и атмосферу давления, а затем предлагают "решить вопрос" за вознаграждение или обещают удалить посты по заказу. Это не журналистика и не гражданская позиция, а полукриминальная схема.

"Подобные практики возникли в прошлые периоды в результате так называемой "политики заигрывания" с деструктивными элементами, что породило разного рода псевдообщественников, блогеров и "ручных оппозиционеров". Сейчас они остались без покровительства некогда всесильных патронов и щедрых клиентов, но рефлекторно, по инерции все еще пытаются зарабатывать старыми методами". Ерлан Карин

Действительно, в прошлые годы случались ситуации, когда после единичного поста в соцсетях – иногда, возможно, даже проплаченного – чиновники отменяли крупные публичные мероприятия или принимали решения под давлением. Некоторые СМИ и блогеры в погоне за хайпом раздували такие эпизоды до уровня "все казахстанцы против...", хотя на самом деле речь шла лишь о небольшой группе комментаторов. В итоге искусственные зерна конфликта выдавались за позицию общества.

Кто-то из авторов подобных материалов зарабатывал на них репутацию "принципиального борца", кто-то – деньги. Но, по сути, это разновидности инфорэкета, маскирующегося под гражданскую активность.

Культура отмены: гражданская позиция или инструмент травли

Еще одно опасное явление, которое отметил в своей статье госсоветник, – растущая культура отмены. На первый взгляд, она может показаться проявлением общественной ответственности, но на деле часто превращается в инструмент травли. Люди, поддавшись эмоциям, поддерживают призывы к бойкоту, не разбираясь в сути происходящего. Так формируется атмосфера агрессии и психологического насилия. Карин предупредил: слепая борьба с несправедливостью способна породить еще большую несправедливость.

Он подчеркнул необходимость системной реакции, включая законодательные меры. В том числе рассматривается возможность ответственности за призывы к бойкоту по дискриминационным признакам – этническим, религиозным, языковым, гендерным и другим.

"Защита стабильности не может сводиться лишь к запретам. Гражданам необходимо опираться на достоверные источники, проявлять здравый смысл и ответственность за собственные действия. Культура диалога, сдержанность и уважение к оппонентам должны стать признаками зрелого общества". Ерлан Карин

Красные линии дискуссий

Обсуждение чувствительных тем – межэтнических, религиозных, языковых, внешнеполитических – требует зрелости и профессионализма. Излишне эмоциональная риторика в этих сферах в любом обществе создает угрозы дестабилизации. Ерлан Карин напомнил о "красных линиях", которые не являются цензурой, а призывом к разумному, ответственному обсуждению.

Государство, по его словам, не будет идти на компромиссы, когда речь идет о разжигании ненависти и деструктивном информационном воздействии. В Парламенте уже рассматриваются поправки об административной ответственности за распространение противоправного контента, угрожающего стабильности. Это нормальная функция любого государства.

"Сейчас идет планомерное упорядочивание всей внутренней политики, культивируются созидательные ценности, укрепляется культура законопослушания и общественной солидарности. Внимание уделяется вопросам развития гражданского общества, защиты прав детей, мемориальной политики и символического пространства". Ерлан Карин

Ерлан Карин в своей статье противопоставил нынешний подход прежним имитационным практикам, когда создавались проекты ради "быстрых побед" и красивых отчетов. Сегодня государственная политика опирается на системность, практическую отдачу и долгосрочные решения. Это касается и инфраструктуры, и социальной сферы, и идеологии.