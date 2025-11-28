Касым-Жомарт Токаев вспомнил о своем первом указе

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев на диалог-платформе сельских акимов заявил, что после президентских выборов первый указ, который он подписал, касался именно развития села, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, аул – это золотая колыбель самобытной цивилизации.

"Развитие села – это общий долг. Государство относится к этому вопросу с особой ответственностью. Как вы знаете, в моей предвыборной программе, представленной в 2022 году, особое место занимали вопросы села. После президентских выборов первый указ, который я подписал, касался именно развития села. В соответствии с ним была разработана Концепция развития сельских территорий Казахстана на 2023-2027 годы. На сегодняшний день во исполнение этого документа проводится конкретная работа". Касым-Жомарт Токаев

Президент напомнил, что недавно был проведен второй Форум работников сельского хозяйства, на котором были рассмотрены актуальные вопросы данной сферы.

"Сегодня мы наметим основные векторы развития сельских территорий. Это одна из стратегических задач, стоящих перед государством". Касым-Жомарт Токаев

Далее глава государства рассказал о положительных изменениях на селе.

"В последние годы в стране осуществляется всесторонняя деятельность по повышению качества жизни сельских жителей. В 2022 году принят Комплексный план по повышению доходов населения. В текущем году Правительство утвердило Концепцию регионального развития на ближайшие пять лет. На поддержку сел были привлечены значительные инвестиции". Касым-Жомарт Токаев

Так, с 2021 года построено 864 объекта здравоохранения, где оказывается первичная медико-санитарная помощь сельскому населению. Также открыто 388 новых школ. В прошлом году около 2 тысяч сельских школ были обеспечены качественным интернетом.

"Безусловно, потенциал наших сел улучшается из года в год. Увеличилось количество сельских населенных пунктов с высоким уровнем самообеспеченности. Объем валового продукта сельского хозяйства за шесть лет вырос более чем в 1,5 раза, достигнув 8,3 трлн тенге". Касым-Жомарт Токаев

В нынешнем году государство выделило 1 трлн тенге на поддержку аграриев.

Лишь несколько стран в мире оказывают столь значительную поддержку фермерам, более того, подобная финансовая помощь недоступна во многих государствах.

"Перед нами стоят высокие цели: требуется выправить ситуацию на селе и наладить системную работу", – заключил президент.

