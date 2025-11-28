#АЭС в Казахстане
События

Глава государства провел переговоры с вице-президентом Швейцарии

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 17:37 Фото: akorda.kz
28 ноября 2025 года глава государства провел переговоры с вице-президентом Швейцарии Ги Пармеланом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что визит Ги Пармелана в Астану открывает хорошие возможности для придания нового импульса двусторонней повестке.

"Глава государства подчеркнул, что Казахстан рассматривает Швейцарию как важного политического и экономического партнера в Европе, а также одного из крупнейших инвесторов в экономику нашей страны, вложившего с 2005 года 35,8 млрд долларов. Президент сообщил, что в Казахстане действуют почти 400 швейцарских компаний и совместных предприятий", – сказано в сообщении.

По словам Касым-Жомарта Токаева, политический диалог между Астаной и Берном развивается на различных уровнях в открытой и конструктивной атмосфере.

зал переговоров в Акорде, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 17:37

Фото: akorda.kz

Особое внимание президент обратил на динамичное развитие экономического сотрудничества.

"Казахстан и Швейцария плодотворно взаимодействуют в сферах энергетики и горнодобывающей промышленности, обрабатывающей индустрии и строительства, сельского хозяйства, фармацевтики, финансов и новых технологий".Акорда

Ги Пармелан выразил благодарность за теплый прием и высоко оценил динамику двустороннего сотрудничества.

Он подтвердил стремление Швейцарии к дальнейшему укреплению политического диалога, расширению инвестиционных проектов и продвижению совместных инициатив в ключевых секторах экономики.

В октябре 2025 года Касым-Жомарт Токаев принял членов Парламентской группы дружбы "Швейцария – Казахстан". Он отметил, что Казахстан придает большое значение многолетним отношениям со Швейцарией, являющейся проверенным временем и надежным партнером нашей страны в Европе.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
