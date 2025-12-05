Токаев заявил о новых возможностях для предпринимателей в Казахстане

В Казахстане широкое поле возможностей для построения успешного бизнеса. Этот факт, по словам президента Касым-Жомарта Токаева, признают все зарубежные наблюдатели и специалисты, сообщает Zakon.kz.

Выступая на церемонии награждения лауреатов премий "Алтын сапа" и "Парыз", Токаев уточнил, что большие перспективы открываются в развитии такого нового сектора экономики, как креативная индустрия. "Согласно расчетам международных финансовых институтов, этот сегмент приносит более двух триллионов долларов ежегодно и обеспечивает свыше 50 млн рабочих мест по всему миру. В некоторых развитых странах, к примеру, в США, Великобритании, Республике Корея, креативные индустрии формируют от 2 до 7 процентов ВВП. По оценкам экспертов, каждый доллар, вложенный в креативные индустрии, потенциально создает 2,5 доллара добавленной стоимости". Касым-Жомарт Токаев В Казахстане, продолжил глава государства, креативная индустрия обладает значительным потенциалом для роста. "У нас в принципе молодежь креативная по своему характеру и менталитету. Но доля этого сектора пока составляет лишь 1% от ВВП страны". Касым-Жомарт Токаев Материал по теме До 20 млрд долларов к ВВП: как ИИ и цифровизация могут изменить экономику Казахстана Ранее президент Токаев заявил о своем решении учредить специальную награду – орден "Мейірім".

