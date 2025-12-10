Трех акимов могут наказать за низкие показатели работы

В Восточно-Казахстанской области (ВКО) в отношении акимов с самыми низкими показателями работы к концу 2025 года примут меры, сообщает Zakon.kz.

Известно, что сегодня, 10 декабря 2025 года, аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов провел совещание с акимами городов и районов по вопросам исполнения социально-экономических показателей развития.

Так, наиболее низкие темпы работы зафиксированы в Глубоковском районе, районе Алтай и в городе Риддере. Кроме того, ряд показателей вызывает обеспокоенность в Усть-Каменогорске, а также в Самарском и Уланском районах.

Акимы указанных городов и районов доложили главе региона о том, какие меры они намерены предпринять для исправления ситуации до конца года.

В своем выступлении Нурымбет Сактаганов сделал всем руководителям строгие замечания:

"К концу года будут приняты соответствующие меры в отношении троих акимов, чьи показатели работы окажутся самыми низкими. Мы должны увеличивать объем инвестиций в область и реализовывать больше проектов, направленных на повышение качества жизни населения. Поэтому усиливайте работу!"

