#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
514.74
599.36
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
514.74
599.36
6.71
Политика

Трех акимов могут наказать за низкие показатели работы

Госслужба, портфель, дипломат, государственная служба, госслужащие , фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 16:43 Фото: pixabay
В Восточно-Казахстанской области (ВКО) в отношении акимов с самыми низкими показателями работы к концу 2025 года примут меры, сообщает Zakon.kz.

Известно, что сегодня, 10 декабря 2025 года, аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов провел совещание с акимами городов и районов по вопросам исполнения социально-экономических показателей развития.

Так, наиболее низкие темпы работы зафиксированы в Глубоковском районе, районе Алтай и в городе Риддере. Кроме того, ряд показателей вызывает обеспокоенность в Усть-Каменогорске, а также в Самарском и Уланском районах.

Акимы указанных городов и районов доложили главе региона о том, какие меры они намерены предпринять для исправления ситуации до конца года.

В своем выступлении Нурымбет Сактаганов сделал всем руководителям строгие замечания:

"К концу года будут приняты соответствующие меры в отношении троих акимов, чьи показатели работы окажутся самыми низкими. Мы должны увеличивать объем инвестиций в область и реализовывать больше проектов, направленных на повышение качества жизни населения. Поэтому усиливайте работу!"

8 декабря аким Западно-Казахстанской области (ЗКО) Нариман Турегалиев на брифинге в СЦК отрицал, что проживает в резиденции.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Акима, который орал на жителей и матерился, наказал суд в ВКО
00:12, 10 октября 2025
Акима, который орал на жителей и матерился, наказал суд в ВКО
Токаев принял акима ВКО
19:43, 13 марта 2023
Токаев принял акима ВКО
Кто еще претендовал на должность акима ВКО
13:48, 17 февраля 2025
Кто еще претендовал на должность акима ВКО
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: