Общество

Из-за непогоды около 450 большегрузов застряли на автодорогах Жамбылской области

Из-за непогоды около 450 большегрузов застряли на автодорогах Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 18:43 Фото: ДП Жамбылской области
Из-за непогоды в ночь на 10 декабря 2025 года в Жамбылской области на стоянках и парковках скопилось около 450 грузовых автомобилей, сообщает Zakon.kz.

В ДП Жамбылской области рассказали, что в ночь на 240 км автодороги республиканского значения "Западная Европа – Западный Китай" (возле села Кайнар) на стоянках и парковках скопилось около 250 грузовых автомобилей, в районе села Акыртобе – порядка 50 грузовиков, на 518 км данной трассы (в Жамбылском районе) – почти 150 большегрузов.

"Около 50 полицейских обеспечивают безопасность на трассах в Жамбылской области в сложных погодных условиях. Они круглосуточно контролируют дорожную обстановку, принимают меры по недопущению чрезвычайных происшествий и травмирования граждан, а также осуществляют сопровождение автомашин". ДП Жамбылской области

В департаменте добавили, что в направлении Туркестанской области работают шесть комбинированных дорожных машин. На новом Кордайском перевале задействованы шесть единиц техники (четыре комбинированные дорожные машины и два грейдера), на старом Кордайском перевале – пять единиц техники (четыре комбинированные дорожные машины и один грейдер).

"Полное открытие движения в направлении Туркестанской области было в 12:00, на новом Кордайском перевале планируется в 15:00. Для предотвращения заторов на автодороге пропуск большегрузных автомобилей осуществляется группами", – пояснили в региональном ДП.

Чрезвычайных происшествий и дорожно-транспортных происшествий из-за погодных условий не зарегистрировано.

В области Жетысу утром 10 декабря 2025 года закрыли участок республиканской трассы Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
