Названы даты официального визита президента Ирана в Астану

Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит Астану с официальным визитом, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 8 декабря 2025 года, стало известно из Telegram-канала Акорды:

"10-11 декабря Астану с официальным визитом посетит президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан. В рамках визита запланировано проведение переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены вопросы дальнейшего укрепления казахско-иранского сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах".

5 июня 2025 года стало известно, что глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Они обменялись поздравлениями по случаю священного для всех мусульман праздника Курбан айт. Также президенты обсудили график предстоящих встреч.