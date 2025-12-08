Названы даты официального визита президента Ирана в Астану
Фото: akorda.kz
Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит Астану с официальным визитом, сообщает Zakon.kz.
Об этом сегодня, 8 декабря 2025 года, стало известно из Telegram-канала Акорды:
"10-11 декабря Астану с официальным визитом посетит президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан. В рамках визита запланировано проведение переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены вопросы дальнейшего укрепления казахско-иранского сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах".
5 июня 2025 года стало известно, что глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Они обменялись поздравлениями по случаю священного для всех мусульман праздника Курбан айт. Также президенты обсудили график предстоящих встреч.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript