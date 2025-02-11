Токаев направил телеграмму президенту Ирана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Масуда Пезешкиана и народ Ирана с Днем Исламской революции. Об этом стало известно Zakon.kz 11 февраля 2025 года из заявления пресс-службы Акорды.

В телеграмме подчеркивается, что Иран пользуется признанием как сильное и авторитетное государство Ближнего Востока и исламского мира.

Президент Казахстана с удовлетворением отметил высокую динамику двустороннего сотрудничества, укрепляющегося с каждым годом.

Также Токаев пожелал Масуду Пезешкиану успехов в его ответственной деятельности, а иранскому народу – процветания и благополучия.

Ежегодно 11 февраля в Иране отмечается День победы Исламской революции – праздник, посвященный произошедшему в 1979 году свержению шаха Мохаммеда Реза Пехлеви и установлению новой администрации, которую возглавил аятолла Хомейни (Рухолла Мусави Хомейни), авторитетный исламский религиозный лидер.

Несколько дней ранее сообщалось, что командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР) требует от религиозного лидера Ирана Али Хаменеи снять фетву, запрещающую разработку ядерного оружия.