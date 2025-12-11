Токаев и президент Ирана осмотрели редкие рукописи об истории Казахстана

Фото: akorda.kz

После переговоров и совместного выступления Касым-Жомарт Токаев и Масуд Пезешкиан ознакомились с копиями 27 древних рукописей из архивов Министерства иностранных дел Ирана, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, экспонаты выставки, представляющие ценные сведения о социально-политических событиях, происходивших в Казахстане в XVIII-XIX веках, впервые представлены общественности. Фото: akorda.kz Также отмечено, что архивные материалы подтверждают наличие тесных исторических связей между Казахстаном и Ираном. Фото: akorda.kz Глава государства поблагодарил иранского коллегу за важные документы, касающиеся истории Казахстана. Фото: akorda.kz "Это очень ценный подарок. Мы обязательно представим данную экспозицию казахской общественности, а также будем широко популяризировать ее в СМИ. В документах содержатся неизвестные ранее исторические факты. Думаю, это станет полезным для наших соотечественников". Касым-Жомарт Токаев Ранее мы уже рассказывали, что иранские архивы раскрыли новые материалы по истории Казахстана.

