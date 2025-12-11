Токаев и президент Ирана осмотрели редкие рукописи об истории Казахстана
Фото: akorda.kz
После переговоров и совместного выступления Касым-Жомарт Токаев и Масуд Пезешкиан ознакомились с копиями 27 древних рукописей из архивов Министерства иностранных дел Ирана, сообщает Zakon.kz.
По данным Акорды, экспонаты выставки, представляющие ценные сведения о социально-политических событиях, происходивших в Казахстане в XVIII-XIX веках, впервые представлены общественности.
Фото: akorda.kz
Также отмечено, что архивные материалы подтверждают наличие тесных исторических связей между Казахстаном и Ираном.
Фото: akorda.kz
Глава государства поблагодарил иранского коллегу за важные документы, касающиеся истории Казахстана.
Фото: akorda.kz
"Это очень ценный подарок. Мы обязательно представим данную экспозицию казахской общественности, а также будем широко популяризировать ее в СМИ. В документах содержатся неизвестные ранее исторические факты. Думаю, это станет полезным для наших соотечественников".Касым-Жомарт Токаев
Ранее мы уже рассказывали, что иранские архивы раскрыли новые материалы по истории Казахстана.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript