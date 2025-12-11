#Казахстан в сравнении
Политика

Иранские архивы раскрыли новые материалы по истории Казахстана

президенты Казахстана и Ирана, Акорда, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 15:12 Фото: akorda.kz
Во время совместного заявления Касым-Жомарта Токаева и Масуда Пезешкиана стало известно, что в Иране нашли древние рукописи об истории Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Так, президент Казахстана подчеркнул, что укрепление культурно-гуманитарных связей продолжает оставаться золотым мостом в двусторонних отношениях.

"Наши почетные гости во главе с Масудом Пезешкианом привезли с собой копии ряда древних рукописей, хранящихся в архивах Ирана. В них содержатся ценные материалы, касающиеся истории и культуры Казахстана XVIII века. Эти важные документы, несомненно, позволят нашим ученым более подробно изучить международные отношения Казахского ханства того периода".Касым-Жомарт Токаев

Глава Казахстана отметил, что поручил министру культуры и информации Казахстана при содействии профильных учреждений Ирана организовать выставку древних рукописей.

"Мы также договорились с иранской стороной построить в нашей стране историко-культурный комплекс, посвященный наследию великого мыслителя Абу Насра аль-Фараби".Касым-Жомарт Токаев

По данным Акорды, собеседники также обсудили возможности расширения взаимодействия в сфере образования и науки. В этой связи были рассмотрены возможности обмена опытом, достижениями, а также повышения квалификации казахских и иранских специалистов в области здравоохранения.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 15:12
Касым-Жомарт Токаев и Масуд Пезешкиан выступили с совместным заявлением

Утром 11 декабря 2025 года в Акорде состоялась торжественная церемония встречи президента Ирана Масуда Пезешкиана, прибывшего в Казахстан с официальным визитом. Главы государств провели переговоры в узком и расширенном составах, в рамках которых был подписан ряд документов.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
