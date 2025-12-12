Токаев возложил венок к Монументу Нейтралитета в Ашхабаде

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 12 декабря 2025 года, возложил венок к Монументу Нейтралитета в Ашхабаде, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, в рамках мероприятий форума, посвященного Международному году мира и доверия, президент Касым-Жомарт Токаев совместно с главами других государств принял участие в церемонии возложения венков к Монументу Нейтралитета, символизирующему приверженность Туркменистана идеалам мира и созидания.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Материал по теме Президент Казахстана прибыл в Ашхабад

Токаев по прибытии в Ашхабад поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и братский туркменский народ со знаменательной датой – 30-летием постоянного нейтралитета Туркменистана.