Политика

Токаев возложил венок к Монументу Нейтралитета в Ашхабаде

Токаев, президент РК, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 10:38 Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 12 декабря 2025 года, возложил венок к Монументу Нейтралитета в Ашхабаде, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, в рамках мероприятий форума, посвященного Международному году мира и доверия, президент Касым-Жомарт Токаев совместно с главами других государств принял участие в церемонии возложения венков к Монументу Нейтралитета, символизирующему приверженность Туркменистана идеалам мира и созидания.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 10:38
Президент Казахстана прибыл в Ашхабад

Токаев по прибытии в Ашхабад поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и братский туркменский народ со знаменательной датой – 30-летием постоянного нейтралитета Туркменистана.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
