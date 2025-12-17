Как Токио готовится к визиту Касым-Жомарта Токаева – фото и видео

В преддверии официального визита главы государства Касым-Жомарта Токаева в Японию пресс-служба президента Казахстана показала, как Токио готовится к этому важному событию, сообщает Zakon.kz.

Соответствующие видео и фото сегодня, 17 декабря 2025 года, опубликовали в Telegram-канале bort_01.

Отмечается, что с раннего утра на центральных улицах Токио вывесили флаги Казахстана и Японии.

Отметим, что Касым-Жомарт Токаев посетит с официальным визитом Японию 18-20 декабря 2025 года. В рамках визита запланированы встречи с императором Нарухито, премьер-министром Санаэ Такаичи, а также представителями деловых кругов Японии. Кроме этого, президент Казахстана примет участие в работе саммита "Центральная Азия – Япония".