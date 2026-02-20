Акорда показала видео визита Токаева в США
Появилось подробное видео визита главы государства Касым-Жомарта Токаева в Вашингтон, сообщает Zakon.kz.
Динамичное и насыщенное событиями видео размещено на официальных интернет-ресурсах Акорды.
Во время выступления на первом заседании Совета мира президент США Дональд Трамп отдельно поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за участие Казахстана в новом формате и высоко оценил страну. Приветствуя участников саммита, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за проведение этого исторического мероприятия.
В США президент Токаев провел ряд встреч с руководителями американских компаний. В их числе: генеральный директор международной инвестиционной компании Ashmore Group Марк Кумбс, глава компании Mars Пол Вайраух, руководство транснациональной корпорации Boeing.
