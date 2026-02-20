#Референдум-2026
Акорда показала видео визита Токаева в США

Визит Токаева в Вашингтон, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 05:20 Фото: Акорда
Появилось подробное видео визита главы государства Касым-Жомарта Токаева в Вашингтон, сообщает Zakon.kz.

Динамичное и насыщенное событиями видео размещено на официальных интернет-ресурсах Акорды.

Во время выступления на первом заседании Совета мира президент США Дональд Трамп отдельно поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за участие Казахстана в новом формате и высоко оценил страну. Приветствуя участников саммита, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за проведение этого исторического мероприятия.

В США президент Токаев провел ряд встреч с руководителями американских компаний. В их числе: генеральный директор международной инвестиционной компании Ashmore Group Марк Кумбс, глава компании Mars Пол Вайраух, руководство транснациональной корпорации Boeing.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Завершился визит Касым-Жомарта Токаева во Францию
04:22, 06 ноября 2024
Завершился визит Касым-Жомарта Токаева во Францию
Касым-Жомарт Токаев завершил визит в Турцию
22:01, 16 марта 2023
Касым-Жомарт Токаев завершил визит в Турцию
Стало известно, где будет Касым-Жомарт Токаев 18-19 июля
10:06, 17 июля 2023
Стало известно, где будет Касым-Жомарт Токаев 18-19 июля
Судья из Казахстана поставила Петросян на первое место в произвольной программе
05:10, Сегодня
Судья из Казахстана поставила Петросян на первое место в произвольной программе
Медальный зачёт Олимпиады-2026 по итогам 19 февраля
04:37, 20 февраля 2026
Медальный зачёт Олимпиады-2026 по итогам 19 февраля
Безумно счастлива: Софья Самоделкина подвела итоги выступления на Олимпиаде-2026
04:14, 20 февраля 2026
Безумно счастлива: Софья Самоделкина подвела итоги выступления на Олимпиаде-2026
Видео произвольной программы Софьи Самоделкиной на Олимпиаде-2026
03:31, 20 февраля 2026
Видео произвольной программы Софьи Самоделкиной на Олимпиаде-2026
Ошибка в тексте: