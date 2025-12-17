Токаев: АЭС выведут экономику Казахстана на новый уровень

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время торжественного мероприятия в Акорде 17 декабря 2025 года акцентировал внимание на том, что в настоящее время весь мир переживает период кардинальных перемен, сообщает Zakon.kz.

Глава государства указал на стратегическую значимость решения о начале строительства атомной станции, отметив, что в перспективе это коренным образом изменит энергетический облик страны и переформатирует национальную экономику.

"Строительство Балхашской АЭС, а затем второй атомной станции, безусловно, усилит энергетический потенциал Казахстана, в то же время будет способствовать возникновению новых компетенций в такой важной сфере, как ядерная энергетика. Появление на энергетической карте Казахстана атомных станций будет означать переход нашей страны на качественно новый уровень экономического развития". Касым-Жомарт Токаев

Очевидно, по словам президента, что масштабные глобальные преобразования окажут влияние на энергетическую отрасль. В мире разворачивается острая конкуренция за энергетические ресурсы.

"Мы должны соответствовать новым требованиям. Государству предстоит подготовить новое поколение специалистов-энергетиков и наращивать потенциал отрасли". Касым-Жомарт Токаев

Материал по теме Почему мы не должны покупать электроэнергию у других стран, рассказал Токаев

Токаев также ранее обозначил, что для Казахстана энергетика – это отрасль стратегической важности.