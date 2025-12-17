#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
519.61
610.13
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
519.61
610.13
6.54
Политика

Токаев: АЭС выведут экономику Казахстана на новый уровень

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 12:01 Фото: pixabay
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время торжественного мероприятия в Акорде 17 декабря 2025 года акцентировал внимание на том, что в настоящее время весь мир переживает период кардинальных перемен, сообщает Zakon.kz.

Глава государства указал на стратегическую значимость решения о начале строительства атомной станции, отметив, что в перспективе это коренным образом изменит энергетический облик страны и переформатирует национальную экономику.

"Строительство Балхашской АЭС, а затем второй атомной станции, безусловно, усилит энергетический потенциал Казахстана, в то же время будет способствовать возникновению новых компетенций в такой важной сфере, как ядерная энергетика. Появление на энергетической карте Казахстана атомных станций будет означать переход нашей страны на качественно новый уровень экономического развития".Касым-Жомарт Токаев

Очевидно, по словам президента, что масштабные глобальные преобразования окажут влияние на энергетическую отрасль. В мире разворачивается острая конкуренция за энергетические ресурсы.

"Мы должны соответствовать новым требованиям. Государству предстоит подготовить новое поколение специалистов-энергетиков и наращивать потенциал отрасли".Касым-Жомарт Токаев

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 12:01
Почему мы не должны покупать электроэнергию у других стран, рассказал Токаев

Токаев также ранее обозначил, что для Казахстана энергетика – это отрасль стратегической важности.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Позволит снизить уровень загрязнения воздуха в Алматы: Токаев назвал важную задачу правительства и акимата
11:45, Сегодня
Позволит снизить уровень загрязнения воздуха в Алматы: Токаев назвал важную задачу правительства и акимата
Токаев высказался о значении первого визита Пашиняна в Казахстан
12:07, 21 ноября 2025
Токаев высказался о значении первого визита Пашиняна в Казахстан
Токаев назначил новых послов Казахстана
12:05, 09 декабря 2025
Токаев назначил новых послов Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: