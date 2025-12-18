#Казахстан в сравнении
Политика

"Без компромиссов": секреты подготовки визита Токаева к Нарухито

Токаев, Нарухито, встреча, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 11:30 Фото: akorda.kz
18 декабря 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев начал свой первый официальный визит в Японию со встречи с императором Нарухито в Токио. Казахстанский журналист Адиль Балтабаев рассказал некоторые интересные детали, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивными кадрами автор и ведущий спецпроекта "Президент" поделился в своем Instagram.

Стоит отметить, что в Японии увидеть императора вблизи можно крайне редко – обычно только дважды в год: в январе с новогодним обращением и 23 февраля на день рождения.

"А здесь – редкий момент: возможность увидеть императора в нескольких метрах. Правда, цена этой близости – строжайшие меры безопасности, без компромиссов", – пишет Балтабаев.

17 декабря в международном аэропорту Ханэда города Токио президента Казахстана встретила государственный министр иностранных дел Японии Аяно Кунимицу.

Уже на следующий день, 18 декабря, Токаев провел встречу с императором Японии Нарухито.

После император устроил прием в честь президента Казахстана.

Нарухито – правящий 126-й император Японии. Взошел на трон 1 мая 2019 года, после отречения своего отца императора Акихито. Первый император Японии, родившийся после Второй мировой войны.

Известно, что во время визита будут подписаны соглашения на сумму свыше 3,7 млрд долларов.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
