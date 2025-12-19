#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
513.55
602.09
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
513.55
602.09
6.42
События

Губернатор Токио заговорила на казахском к приезду Токаева

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 09:11 Фото: akorda.kz
Губернатор Токио Юрико Коикэ поприветствовала Касым-Жомарта Токаева на казахском языке, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба президента опубликовала видео, на котором Юрико Коикэ приветствует высокого гостя на английском и затем переходит на казахский.

"Қош келдіңіз!" – сказала губернатор Токио.

Во время встречи 19 декабря Касым-Жомарт Токаев и губернатор Токио Юрико Коикэ обсудили вопросы сотрудничества в сфере цифровизации, технологий Smart city, искусственного интеллекта, устойчивого развития города, внедрения инновационных решений в городское управление.

Президент Казахстана прибыл в Токио 17 декабря, в международном аэропорту Ханэдаего встретила государственный министр иностранных дел Японии Аяно Кунимицу. На следующий день, 18 декабря, Токаев провел встречу с императором Японии Нарухито. После император устроил прием в честь президента Казахстана. Также Касым-Жомарт Токаев пообщался с соотечественниками, работающими в Японии, и провел переговоры с премьер-министром Японии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Подписан Меморандум: Токаев провел встречу с губернатором Токио Юрико Коикэ
08:27, Сегодня
Подписан Меморандум: Токаев провел встречу с губернатором Токио Юрико Коикэ
Макрон прокомментировал беседу с Токаевым по телефону
21:41, 23 августа 2025
Макрон прокомментировал беседу с Токаевым по телефону
"Алиса" заговорила по-казахски
04:14, 09 декабря 2023
"Алиса" заговорила по-казахски
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: