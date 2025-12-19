Губернатор Токио заговорила на казахском к приезду Токаева

Губернатор Токио Юрико Коикэ поприветствовала Касым-Жомарта Токаева на казахском языке, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба президента опубликовала видео, на котором Юрико Коикэ приветствует высокого гостя на английском и затем переходит на казахский.

"Қош келдіңіз!" – сказала губернатор Токио.

Во время встречи 19 декабря Касым-Жомарт Токаев и губернатор Токио Юрико Коикэ обсудили вопросы сотрудничества в сфере цифровизации, технологий Smart city, искусственного интеллекта, устойчивого развития города, внедрения инновационных решений в городское управление.

Президент Казахстана прибыл в Токио 17 декабря, в международном аэропорту Ханэдаего встретила государственный министр иностранных дел Японии Аяно Кунимицу. На следующий день, 18 декабря, Токаев провел встречу с императором Японии Нарухито. После император устроил прием в честь президента Казахстана. Также Касым-Жомарт Токаев пообщался с соотечественниками, работающими в Японии, и провел переговоры с премьер-министром Японии.