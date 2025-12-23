#Казахстан в сравнении
События

Токаев назначил завотделом развития транспортно-логистической отрасли АП

назанчение Азамата Кескинбаева, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 16:40 Фото: Facebook/Азамат Кескинбаев
Азамат Кескинбаев назначен завтоделом развития транспортно-логистической отрасли АП, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда 23 декабря 2025 года.

"Распоряжением главы государства Кескинбаев Азамат Бахитжанович назначен заведующим Отделом развития транспортно-логистической отрасли Администрации президента Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Азамат Кескинбаев в 2009 году окончил Московский государственный университет имени Ломоносова по специальности "прикладная математика". В 2011 году получил степень магистра экономики в Высшей школе экономики в Москве.

Ранее работал в АО "Казпочта" управляющим директором по финансам – членом правления.

Сегодня, 23 декабря, также стало известно о назначении Ростислава Коняшкина первым вице-министром искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана.

