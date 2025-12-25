#Казахстан в сравнении
Политика

Токаев обозначил задачу правительства и Нацбанка

Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 16:50 Фото: akorda.kz
Казахстан последовательно выстраивает дружественные отношения и всеобъемлющее сотрудничество с соседями и всеми заинтересованными государствами. Об этом 25 декабря 2025 года заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнул президент, "наши цели и приоритеты неизменны – это укрепление суверенитета страны, решение задач, обеспечивающих безопасность и динамичное социально-экономическое развитие Казахстана".

"Каждый саммит, каждая встреча в верхах, каждый бизнес-форум полезны для нашей страны в плане и укрепления ее международных позиций, и усиления ее экономического потенциала. Сейчас во всем мире разворачивается острейшая конкуренция за инвестиции, и нам отставать ни в коем случае нельзя. Наша экономика – самая крупная в Центральной Азии и Закавказье, но теперь перед правительством поставлена задача качественного роста".Касым-Жомарт Токаев

По его словам, правительство и Национальный банк в этих сложных, можно сказать, особых условиях должны проводить согласованную политику, она должна быть прагматичной, лишенной академичности и сверхосторожности.

"Только в этом году по итогам международных встреч подписаны коммерческие соглашения на сумму свыше 70 млрд долларов. Благодаря этому у нас открываются современные предприятия, создаются качественные рабочие места".Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что все более востребованным становится формат "Центральная Азия плюс".

"В этом году государства региона провели совместные переговоры с Европейским союзом, Италией, Китаем, Россией, США, Японией. На долю Казахстана приходится более 60% всех привлеченных в регион инвестиций. Вместе с инвестициями приходят новейшие технологии и компетенции, создаются совместные научно-технические центры, открываются филиалы зарубежных вузов".Касым-Жомарт Токаев

Он уточнил, что для казахстанских товаров и отечественного бизнеса нет закрытых границ и юрисдикций.

"Поэтому взаимовыгодное сотрудничество со всеми нашими зарубежными партнерами – это требование времени, более того, жизненная необходимость. Благодаря этому наша страна вступает в новый этап модернизации. Мы не свернем с этого пути, на котором нам предстоит еще немало сделать".Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент поручил правительству совместно с акимами принять срочные меры по строительству центров инклюзивного спорта во всех регионах Казахстана.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
