Токаев обозначил задачу правительства и Нацбанка
Как подчеркнул президент, "наши цели и приоритеты неизменны – это укрепление суверенитета страны, решение задач, обеспечивающих безопасность и динамичное социально-экономическое развитие Казахстана".
"Каждый саммит, каждая встреча в верхах, каждый бизнес-форум полезны для нашей страны в плане и укрепления ее международных позиций, и усиления ее экономического потенциала. Сейчас во всем мире разворачивается острейшая конкуренция за инвестиции, и нам отставать ни в коем случае нельзя. Наша экономика – самая крупная в Центральной Азии и Закавказье, но теперь перед правительством поставлена задача качественного роста".Касым-Жомарт Токаев
По его словам, правительство и Национальный банк в этих сложных, можно сказать, особых условиях должны проводить согласованную политику, она должна быть прагматичной, лишенной академичности и сверхосторожности.
"Только в этом году по итогам международных встреч подписаны коммерческие соглашения на сумму свыше 70 млрд долларов. Благодаря этому у нас открываются современные предприятия, создаются качественные рабочие места".Касым-Жомарт Токаев
Глава государства отметил, что все более востребованным становится формат "Центральная Азия плюс".
"В этом году государства региона провели совместные переговоры с Европейским союзом, Италией, Китаем, Россией, США, Японией. На долю Казахстана приходится более 60% всех привлеченных в регион инвестиций. Вместе с инвестициями приходят новейшие технологии и компетенции, создаются совместные научно-технические центры, открываются филиалы зарубежных вузов".Касым-Жомарт Токаев
Он уточнил, что для казахстанских товаров и отечественного бизнеса нет закрытых границ и юрисдикций.
"Поэтому взаимовыгодное сотрудничество со всеми нашими зарубежными партнерами – это требование времени, более того, жизненная необходимость. Благодаря этому наша страна вступает в новый этап модернизации. Мы не свернем с этого пути, на котором нам предстоит еще немало сделать".Касым-Жомарт Токаев
