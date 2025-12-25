Касым-Жомарт Токаев вручил госнаграды жителям Жамбылской области
Фото: akorda.kz
За большой вклад в социально-экономическое и промышленное развитие страны Касым-Жомарт Токаев вручил группе граждан Жамбылской области государственные награды, а также объявил благодарность президента, сообщает Zakon.kz.
Так, 25 декабря 2025 года президент подписал указ о награждении государственными наградами.
За большой вклад в социально-экономическое и промышленное развитие страны он постановил наградить:
орденом "Құрмет"
- Утельбаева Магауию Мейрбековича – гидротехника ТОО "Жасыл Ел-Тараз", город Тараз.
- Сарбасова Бейсенбека Махановича – старшего чабана ТОО "Жылы бұлақ – Меркі", Жамбылская область;
орденом "Еңбек Даңқы" ІІІ степени
- Байдильдаева Марата Тайтелиевича – электрика электросетей Жамбылского района ТОО "Жамбыл электр жүйесі", Жамбылская область.
- Байтурсынова Бакытбека Тулумхановича – водителя автокара ТОО "Бурненская молочная компания", Жуалынский район Жамбылской области.
- Утениязова Садуакаса Абдиназаровича – машиниста насосных установок ТОО "Talas Investment Company", Таласский район Жамбылской области.
- Пичиневского Андрея Анатольевича – сварщика ТОО "Меркенский сырный завод", Жамбылская область.
- Сагиндикова Джумабека – рабочего участка ТОО "Жасыл Ел Тараз".
- Сатбаева Елубая – водителя автопогрузчика ТОО "Фабрика ПОШ-Тараз", город Тараз.
- Туранова Райма Мансуровича – слесаpя-ремонтника Таразского филиала ТОО "Казфосфат" "Минеральные удобрения", город Тараз.
медалью "Ерен еңбегі үшін"
- Жолымбекова Сайлаубека Пашайевича – врача-ветеринара ТОО "Мерке-ет комбинаты", Жамбылская область.
- Голубцова Андрея Анатольевича – машиниста энергоблоков АО "Жамбылская ГРЭС имени Т.И. Батурова", город Тараз.
- Жуковскую Татьяну Александровну – главного технолога ТОО "Ali-Ko Sut 2023", Жуалынский район Жамбылской области.
- Кожамкулова Нурталапа Куантаевича – печатника ТОО "Рысбаева и Ко", город Тараз.
- Сугирбаеву Шынар Асыранкуловну – технолога ТОО "Амир и Д", город Тараз.
25 декабря 2025 года глава государства прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область. Касым-Жомарт Токаев посетил ряд промышленных и социальных объектов, ознакомился с ходом реализации инвестиционных проектов в различных секторах экономики, а также провел встречу с представителями общественности области.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript