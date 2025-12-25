Касым-Жомарт Токаев вручил госнаграды жителям Жамбылской области

За большой вклад в социально-экономическое и промышленное развитие страны Касым-Жомарт Токаев вручил группе граждан Жамбылской области государственные награды, а также объявил благодарность президента, сообщает Zakon.kz.

Так, 25 декабря 2025 года президент подписал указ о награждении государственными наградами.

За большой вклад в социально-экономическое и промышленное развитие страны он постановил наградить:

орденом "Құрмет"

Утельбаева Магауию Мейрбековича – гидротехника ТОО "Жасыл Ел-Тараз", город Тараз.

Сарбасова Бейсенбека Махановича – старшего чабана ТОО "Жылы бұлақ – Меркі", Жамбылская область;

орденом "Еңбек Даңқы" ІІІ степени

Байдильдаева Марата Тайтелиевича – электрика электросетей Жамбылского района ТОО "Жамбыл электр жүйесі", Жамбылская область.

Байтурсынова Бакытбека Тулумхановича – водителя автокара ТОО "Бурненская молочная компания", Жуалынский район Жамбылской области.

Утениязова Садуакаса Абдиназаровича – машиниста насосных установок ТОО "Talas Investment Company", Таласский район Жамбылской области.

Пичиневского Андрея Анатольевича – сварщика ТОО "Меркенский сырный завод", Жамбылская область.

Сагиндикова Джумабека – рабочего участка ТОО "Жасыл Ел Тараз".

Сатбаева Елубая – водителя автопогрузчика ТОО "Фабрика ПОШ-Тараз", город Тараз.

Туранова Райма Мансуровича – слесаpя-ремонтника Таразского филиала ТОО "Казфосфат" "Минеральные удобрения", город Тараз.

медалью "Ерен еңбегі үшін"

Жолымбекова Сайлаубека Пашайевича – врача-ветеринара ТОО "Мерке-ет комбинаты", Жамбылская область.

Голубцова Андрея Анатольевича – машиниста энергоблоков АО "Жамбылская ГРЭС имени Т.И. Батурова", город Тараз.

Жуковскую Татьяну Александровну – главного технолога ТОО "Ali-Ko Sut 2023", Жуалынский район Жамбылской области.

Кожамкулова Нурталапа Куантаевича – печатника ТОО "Рысбаева и Ко", город Тараз.

Сугирбаеву Шынар Асыранкуловну – технолога ТОО "Амир и Д", город Тараз.

25 декабря 2025 года глава государства прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область. Касым-Жомарт Токаев посетил ряд промышленных и социальных объектов, ознакомился с ходом реализации инвестиционных проектов в различных секторах экономики, а также провел встречу с представителями общественности области.