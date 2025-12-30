23 визита, 186 встреч и соглашения на 70 млрд долларов: итоги международной работы Токаева в 2025 году
Подробнее об этом Руслан Желдибай сегодня, 30 декабря, проинформировал в своем Telegram-канале:
"В течение года президент совершил 23 зарубежных визита, включая 2 государственных визита в Россию и Узбекистан, 5 официальных визитов в КНР, Иорданию, Турцию, Кыргызстан и Японию, а также 16 рабочих визитов в Россию (дважды), США (дважды), Туркменистан (дважды), ОАЭ, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан и Кыргызстан".
Помощник президента отметил, что особое внимание уделялось укреплению торгово-экономического, транспортно-логистического и инвестиционного сотрудничества.
"В целом по итогам международных встреч были подписаны коммерческие соглашения на сумму более 70 млрд долларов".Руслан Желдибай
Президент провел 186 встреч с главами правительств и другими высокопоставленными лицами зарубежных стран, руководителями международных структур, представителями деловых и экспертных кругов.
Руслан Желдибай подчеркнул, что Казахстан стал активной площадкой для международного диалога. В 2025 году главы иностранных государств совершили в нашу страну 30 визитов.
Среди них лидеры и главы правительств таких стран, как КНР, Италия (дважды), Грузия, Узбекистан, Словения, Вьетнам, ОАЭ, Руанда, Северная Македония, Болгария, Словакия, Иордания, Демократическая Республика Конго, Мьянма, Венгрия, Азербайджан, Финляндия, Эстония, Армения, Туркменистан, Швейцария, Иран.
Также пресс-секретарь отметил, что президент провел 43 телефонных разговора с руководителями зарубежных государств. Кроме того, в ходе 4 официальных церемоний глава государства принял верительные грамоты от 30 послов иностранных государств.
