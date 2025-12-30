#Казахстан в сравнении
Политика

Токаев освободил от должности председателя Комитета по возврату активов

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 14:50 Фото: akorda.kz
Нурдаулет Суиндиков больше не является председателем Комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликовала пресс-служба Акорды сегодня, 30 декабря 2025 года.

"Распоряжением главы государства Суиндиков Нурдаулет Мыктыбекович освобожден от должности председателя Комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан", – сказано в официальном заявлении.

Нурдаулет Суиндиков трудовую деятельность начал в 2000 году с должности специалиста по правовой статистике и информации прокуратуры Шымкента. Занимал должности старшего помощника прокурора Арысского района Южно-Казахстанской области, прокурора отдела, начальника отдела прокуратуры Шымкента.

В 2005-2010 годах работал на должностях старшего прокурора отдела, начальника отдела, начальника управления, заместителя начальника Департамента по надзору в социально-экономической сфере Генеральной прокуратуры, старшего помощника генерального прокурора по особым поручениям – Секретаря Координационного Совета правоохранительных органов Казахстана.

Руководил прокуратурой района Сарыарка Астаны, был первым заместителем прокурора Актюбинской области.

С 2018 года работал на руководящих должностях в коммерческих структурах, а также советником министра обороны.

С июня 2022 года по 2023 год занимал должность начальника Департамента стратегического развития Генеральной прокуратуры.

21 октября 2023 года был назначен председателем Комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры.

Стоит уточнить, что Комитет по возврату активов реорганизовали в Комитет по защите прав инвесторов при Генпрокуратуре.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
