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Законодательство РК

Штатную численность Комитета по возврату активов расширят

Штатную численность Комитета по возврату активов расширят, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 15:23 Фото: gov.kz
Генеральная прокуратура разработала проект соответствующих поправок в ряд указов президента касательно увеличения штатной численности Комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Так, планируют внести поправки в указ президента от 22 января 1999 года №29 "О мерах по дальнейшей оптимизации системы государственных органов Республики Казахстан".

Проектом предусмотрено, что общая штатная численность сотрудников прокуратуры (Генеральная прокуратура, Академия правоохранительных органов, органы прокуратуры, Комитет по правовой статистике и специальным учетам, территориальные и приравненные к ним органы Комитета по правовой статистике и специальным учетам, Комитет по возврату активов) составит 5886 человек. В настоящее время в штате состоят 5866 человек.

В обосновании документа говорится, что обработка большого количества информации и сложность работы предполагает наличие достаточного количества трудовых ресурсов. Планируется, что штатная численность Комитета по возврату активов увеличится на 20 человек.

Помимо этого разработчики хотят внести изменения в указ президента от 5 октября 2023 года №366 "О мерах по реализации Закона Республики Казахстан "О возврате государству незаконно приобретенных активов".

В частности, речь идет о том, что у председателя комитета будет не один, а несколько заместителей, которые назначаются на должность и освобождаются от должности генеральным прокурором РК по представлению председателя комитета. Их обязанности и полномочия будет определять председатель комитета.

Разработчики поясняют, что на сегодняшний день комитет имеет свыше 70 функций и полномочий, включающих разные направления деятельности. При этом в комитете предусмотрена только одна должность заместителя председателя, который курирует практически все направления. Для обеспечения более эффективной работы комитета и внедрения дополнительного контроля возникла необходимость во введении должности заместителя председателя комитета.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 апреля 2024 года.

Мы рассказывали, что прокуратура Алматы оспорила незаконное решение экс-акима Храпунова.

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Элина Черногрицкая
Открытые НПА Законодательство Казахстан
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