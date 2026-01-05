#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
505.53
593.44
6.34
Политика

Президент Казахстана ответил на вопрос о своем здоровье

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 10:04 Фото: akorda.kz
Журналист Бауыржан Бабажанулы во время интервью поинтересовался у президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о его здоровье, сообщает Zakon.kz.

"Недавно президент Трамп опубликовал данные о состоянии своего здоровья. В этом плане Вы – закрытый человек. Между тем ходят разные разговоры о Вашем здоровье, одни отмечают, что Вы потеряли в весе, стали выглядеть лучше, другие утверждают обратное. Можете ли Вы прокомментировать этот момент?" – спросил публицист.

Токаев ответил, что на здоровье не жалуется.

"Давление стабильно в норме. Втянулся в ежедневные занятия йогой, но без медитации. Пару раз в неделю играю в настольный теннис с бывшим профессиональным игроком. Действительно, похудел на девять килограммов, что улучшило самочувствие".Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, глава государства рассказал, кто из его коллег по СНГ отличается такой же спортивностью.

"Путин во время недавнего неформального мероприятия в Бишкеке провел прием против молодого дзюдоиста, отстоял честь старшего поколения. Физически силен и Алиев, он со знанием дела постоянно тренируется, Жапаров играет в футбол. В хорошей форме Мирзиёев, тоже тренируется в зале. Пашинян – велосипедист. Лукашенко, как выяснилось, до сих пор играет в хоккей. Рахмон тоже не жалуется на здоровье, закалка воина-моряка. Так что все коллеги в замечательной форме".Касым-Жомарт Токаев

Также во время интервью, которое опубликовала газета Turkistan, президент ответил на вопрос о транзите власти и предстоящих политических реформах.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Казахстан состоялся как успешное государство – президент Токаев
10:35, Сегодня
Казахстан состоялся как успешное государство – президент Токаев
Президент Казахстана отмечает 70-летие
07:36, 17 мая 2023
Президент Казахстана отмечает 70-летие
В Антикоре прокомментировали вопрос президента о "запугивании" чиновников
14:13, 31 января 2025
В Антикоре прокомментировали вопрос президента о "запугивании" чиновников
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: