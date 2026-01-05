Президент Казахстана ответил на вопрос о своем здоровье

Журналист Бауыржан Бабажанулы во время интервью поинтересовался у президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о его здоровье, сообщает Zakon.kz.

"Недавно президент Трамп опубликовал данные о состоянии своего здоровья. В этом плане Вы – закрытый человек. Между тем ходят разные разговоры о Вашем здоровье, одни отмечают, что Вы потеряли в весе, стали выглядеть лучше, другие утверждают обратное. Можете ли Вы прокомментировать этот момент?" – спросил публицист.

Токаев ответил, что на здоровье не жалуется.

"Давление стабильно в норме. Втянулся в ежедневные занятия йогой, но без медитации. Пару раз в неделю играю в настольный теннис с бывшим профессиональным игроком. Действительно, похудел на девять килограммов, что улучшило самочувствие". Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, глава государства рассказал, кто из его коллег по СНГ отличается такой же спортивностью.

"Путин во время недавнего неформального мероприятия в Бишкеке провел прием против молодого дзюдоиста, отстоял честь старшего поколения. Физически силен и Алиев, он со знанием дела постоянно тренируется, Жапаров играет в футбол. В хорошей форме Мирзиёев, тоже тренируется в зале. Пашинян – велосипедист. Лукашенко, как выяснилось, до сих пор играет в хоккей. Рахмон тоже не жалуется на здоровье, закалка воина-моряка. Так что все коллеги в замечательной форме". Касым-Жомарт Токаев

Также во время интервью, которое опубликовала газета Turkistan, президент ответил на вопрос о транзите власти и предстоящих политических реформах.