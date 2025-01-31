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События

В Антикоре прокомментировали вопрос президента о "запугивании" чиновников

Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции, Агентство РК по противодействию коррупции, Антикор, Антикор РК, Антикоррупционная служба, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 14:13 Фото: gov.kz
Официальный представитель Антикоррупционной службы Данияр Бигайдаров по просьбе журналистов прокомментировал предположение президента Касым-Жомарта Токаева о том, что их ведомство могло запугать госслужащих, сообщает Zakon.kz.

Бигайдаров отметил, что Агентство во исполнение поручения главы государства строго соблюдает принципы объективности и законности.

"Ведь за каждым решением стоят судьбы людей. Права и свободы граждан для нас – высшая ценность. Честный чиновник, действующий в рамках закона, не должен боятся брать ответственность при принятии решений. Легитимные решения должны приниматься оперативно. Госслужащий не должен испытывать никаких сложностей в согласовании и принятий законного решения", – сказал он.

Агентство, по словам Бигайдарова, ориентировано на соблюдение принципов прозрачности, честности, добропорядочности и справедливости.

"Как вы знаете, за последние годы изменились методы работы агентства. С 2022 года кардинально пересмотрены подходы к оценке работы территориальных подразделений агентства, исключающие гонку за статистическими показателями. Основными приоритетами для нас являются превентивное устранение предпосылок и профилактика коррупции", – продолжил Бигайдаров.

Он отметил, что важное значение в профилактике коррупции отводится формированию антикоррупционной культуры.


"Призываем госслужащих руководствоваться принципами профессиональной этики, честности, справедливости, добропорядочности и всегда действовать в рамках закона. Мы как правоохранительный орган, обязаны своим примером утверждать в обществе принцип "Закона и Порядка", а также нулевой терпимости к коррупции. Антикоррупционная служба продолжает совершенствовать свою работу, обеспечивая законность и справедливость в обществе", – резюмировал спикер.

Он также заявил, что за истекший год агентством не допущено ни одного факта провокации, фальсификации, незаконного доставления, задержания, арестов и заключения под стражу.

28 января 2025 года на расширенном заседании правительства глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что в процессе проработки инвестпроектов много времени уходит на межведомственную координацию. "Правительство должно работать более оперативно, избавиться от излишней бюрократии. Долгие процедуры согласования и принятия решений связаны с нежеланием и боязнью госслужащих брать на себя ответственность. Об этом надо прямо говорить. В чем дело? Может быть, антикоррупционное ведомство всех придавило? Задавило и запугало? Давайте разберемся и с этим вопросом. Но решения надо принимать", – казал президент.

Бауыржан Муканов
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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