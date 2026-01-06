Токаев поручил всесторонне рассмотреть инициативы граждан по Парламентской реформе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 6 января 2026 года, провел рабочее совещание с участием государственного советника Ерлана Карина и помощника президента по правовым вопросам Ержана Жиенбаева, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным Акорды, Ерлан Карин проинформировал главу государства о промежуточных результатах деятельности рабочей группы по Парламентской реформе.

К примеру, со дня запуска специального раздела "Парламентская реформа" на государственной платформе e-Otinish и сервисе Egov получено порядка 500 предложений.

Работа по обобщению и анализу предложений и инициатив, поступающих от граждан, экспертов и общественных организаций, продолжается.

На прошедших заседаниях рабочей группы по Парламентской реформе были обсуждены вопросы формирования будущего однопалатного Парламента и реализации его законодательных функций.

Также отмечено, что на 9 января 2026 года запланировано проведение очередного заседания Рабочей группы, на котором будут детально рассмотрены предложения по остальным направлениям.

Госсоветник также доложил президенту об итогах состоявшихся в декабре заседаний рабочих секций Национального курултая и о ходе подготовки к предстоящему пятому заседанию Курултая.

Отметив особую роль реформирования Парламента в процессе трансформации политической системы и масштабность предстоящих изменений, Касым-Жомарт Токаев поручил всесторонне рассмотреть все поступившие инициативы и на их основе выработать базовые подходы к конституционной реформе.

8 сентября 2025 года в рамках Послания народу Касым-Жомарт Токаев предложил сделать Парламент Казахстана однопалатным и упразднить Сенат. Эта реформа высшей представительной власти, по его словам, станет логическим продолжением всех предыдущих преобразований, в том числе реформы президентской власти.

Уже 8 октября Токаев подписал распоряжение "О Рабочей группе по Парламентской реформе".