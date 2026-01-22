Токаев – политик "тихой силы", востребованный в эпоху глобальной турбулентности – эксперт

Подписание Устава Совета мира в швейцарском Давосе стало одним из заметных внешнеполитических событий начала года. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев – в числе ограниченного круга мировых лидеров, приглашенных президентом США Дональдом Трампом к участию в Совете.

Почему Казахстан вошел в число подписантов Устава новой организации, как участие в Совете мира отвечает национальным интересам страны и почему "тихая дипломатия" Токаева сегодня оказывается особенно востребованной в условиях растущей нестабильности мировой политики – в интервью мнением поделился известный политический аналитик из Израиля, кандидат политических наук Юрий Бочаров.

– Юрий Борисович, какую цель, на ваш взгляд, США закладывают в формирование Совета мира?

– Создание Совета мира отражает стремление США усилить собственную роль в глобальном управлении, в том числе в вопросах предотвращения и урегулирования конфликтов. Для администрации Дональда Трампа это, с одной стороны, попытка предложить альтернативный формат международного диалога, а с другой – элемент более широкой стратегии по переосмыслению и переформатированию существующих мировых институтов.

Известно, что Дональд Трамп неоднократно критиковал действующие механизмы ООН и говорил о необходимости их реформирования. В этом контексте Совет мира можно рассматривать как инструмент, который в глазах Вашингтона способен сочетать практическое посредничество в конфликтах с усилением политического лидерства США, включая позиционирование президента как одного из ключевых глобальных арбитров.

При этом нельзя не признать, что Организация Объединенных Наций во многом утратила часть тех функций, ради которых создавалась, – прежде всего в сфере предотвращения войн и обеспечения реального международного консенсуса.

Однако действия и риторика Дональда Трампа в последние годы вызывают и определенную обеспокоенность. Эпизоды, связанные с Венесуэлой, заявления по Гренландии и в целом попытка действовать вне сложившихся международных механизмов заставляют задуматься: не стремится ли американский президент взять на себя роль главного вершителя судеб современного мира? Такая концентрация амбиций, даже под благородным лозунгом установления мира, вызывает вопросы и требует осторожного отношения со стороны международного сообщества.

– Почему, на ваш взгляд, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оказался в числе мировых лидеров, получивших приглашение в Совет мира?

– По имеющейся информации, приглашения в Совет мира получили около 60 лидеров государств из почти 200 стран мира. Сам факт включения Казахстана в этот круг уже говорит о высоком международном статусе страны и доверии к ее внешнеполитическому курсу.

Касым-Жомарт Токаев воспринимается в мире как опытный дипломат, сторонник взвешенных решений и прагматичного диалога. Токаев воспринимается как политик "тихой силы" – он не делает громких заявлений, но последовательно выстраивает доверие, баланс интересов и диалог между различными центрами силы. Именно такие фигуры сегодня востребованы в условиях растущей турбулентности мировой политики. Его присутствие в числе ограниченного круга мировых лидеров подчеркивает высокий авторитет Казахстана и личную репутацию президента как взвешенного, мудрого и предсказуемого государственного деятеля.

– Казахстан и Израиль – в числе стран, подписавших устав Совета мира. Что объединяет эти государства в логике данной инициативы?

– Казахстан и Израиль на протяжении многих лет поддерживают стабильные и доверительные отношения как в политической, так и в экономической сферах. Обе страны демонстрируют прагматичный подход к вопросам безопасности, региональной стабильности и международного сотрудничества.

Кроме того, в Израиле позитивно восприняли заявления президента Казахстана о заинтересованности в более активной роли в ближневосточных процессах, включая готовность к участию в региональных инициативах, таких как Авраамовы соглашения. В этом смысле участие обеих стран в Совете мира выглядит логичным: их объединяет ориентация на диалог, посредничество и поиск практических решений, а не идеологическая конфронтация.

Считается, что чем больше совместных международных площадок, на которых пересекаются интересы Израиля и Казахстана, тем более широким и многоплановым становится их диалог. Совет мира вполне может стать одной из таких площадок – не единственной, но значимой. Участие в подобных структурах создает дополнительные возможности для обмена позициями, выработки совместных подходов и укрепления взаимопонимания, в том числе за пределами двусторонней повестки.

– Как вы оцениваете шаг президента Касым-Жомарта Токаева по присоединению к Совету мира в контексте укрепления диалога с Вашингтоном?

– Этот шаг укладывается в логику поступательного развития казахстанско-американских отношений. Интерес США к Казахстану основан не только на региональном факторе, но и на репутации страны как надежного и самостоятельного партнера.

Недавние контакты между Астаной и Вашингтоном, включая визиты на высшем уровне и подписание экономических и инвестиционных соглашений, показывают, что участие в Совете мира является продолжением уже выстроенного диалога. Казахстан таким образом укрепляет свои позиции на ключевых международных площадках, не жертвуя собственной стратегической автономией.

– Центральную Азию в Совете мира представляют Казахстан и Узбекистан. Как это влияет на восприятие региона и какое место в этом тандеме играет Казахстан?

– Центральная Азия сегодня занимает все более заметное место на мировой геополитической карте. Регион, долгое время находившийся между интересами крупных держав, постепенно превращается в важный узел транспортных, энергетических и торговых маршрутов.

Казахстан в этом тандеме играет ключевую роль как крупнейшая экономика региона и как основной транзитный коридор, связывающий Азию с Европой через Каспий и Южный Кавказ. Его участие в Совете мира усиливает восприятие Центральной Азии не как периферии, а как самостоятельного и значимого региона глобальной политики.

– Насколько участие Казахстана в Совете мира соотносится с его внешнеполитической стратегией и как это усиливает его международный профиль?

– Участие в Совете мира полностью соответствует многовекторной внешней политике Казахстана, которую последовательно проводит президент Токаев. Страна демонстрирует способность выстраивать партнерства с различными центрами силы, не вступая в блоковое противостояние.

Казахстан позиционирует себя как открытое государство, готовое к сотрудничеству со всеми, кто уважает его суверенитет и интересы. Такая открытость, подкрепленная дипломатическим опытом и репутацией ответственного игрока, заметно усиливает международный профиль страны и лично ее президента, закрепляя за Казахстаном образ государства-моста – между регионами, интересами и политическими подходами.

В более широком контексте участие президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Совете мира и других международных структурах закрепляет за ним статус одного из ведущих и наиболее авторитетных лидеров Центральной Азии. Его взвешенная позиция, умение работать в многосторонних форматах и способность говорить на одном языке с различными центрами силы объективно усиливают его личный международный вес.

При этом внешняя политика, проводимая Токаевым, ориентирована прежде всего на практический результат: использование международного авторитета страны для укрепления экономики, повышения социальной устойчивости и роста благосостояния граждан. Именно такая связка внешней активности и внутренних приоритетов формирует образ сильного государства и ответственного лидера, работающего в интересах своей республики и ее народа.

