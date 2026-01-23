Почему Казахстан не стал платить миллиард долларов за вступление в Совет мира
Фото: akorda.kz
В пресс-службе Акорды Zakon.kz прокомментировали информацию о том, что для вступления в Совет мира Казахстану нужно было заплатить миллиард долларов.
Так, как рассказали в Акорде, вступление государства в Совет мира осуществляется исключительно на основе суверенного решения.
Также отмечено, что с момента вступления срок пребывания государства в Совете составляет три года.
"Упомянутый в Уставе добровольный взнос в размере 1 млрд долларов не является условием членства. Это право каждого участника. В случае если такой взнос осуществляется в течение первого года, государство получает возможность продлить свое пребывание в Совете сверх установленного трехлетнего срока. Казахстан вступил в Совет мира без внесения какого-либо финансового взноса, что полностью соответствует положениям Устава".Пресс-служба Акорды
Материал по теме
Акорда озвучила содержание краткой беседы Токаева с Трампом в Давосе
22 января 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Устав Совета мира, созданного по инициативе президента США Дональда Трампа. Это произошло в Давосе.
Наряду с Токаевым в церемонии подписания приняли участие лидеры и представители 18 стран.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript