#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
503.35
590.63
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
503.35
590.63
6.62
Политика

Назначение и полномочия вице-президента в Казахстане: что предлагают изменить в Конституции

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2026 14:36 Фото: akorda.kz
Помощник президента Казахстана по правовым вопросам Ержан Жиенбаев во время первого заседания Комиссии по конституционной реформе подробно остановился на конституционных изменениях, касающихся полномочий вице-президента, сообщает Zakon.kz.

Так, назначение вице-президента будет осуществляться президентом с согласия Курултая, выраженного большинством голосов от общего числа его депутатов.

Кроме того, освобождение от должности вице-президента будет осуществляться президентом.

Вице-президент:

  • по поручению президента представляет интересы РК в международных отношениях;
  • представляет президента Казахстана при взаимодействии с Курултаем, правительством и иными государственными органами.
"Наряду с этим следует установить, что вице-президент от имени президента Республики Казахстан осуществляет взаимодействие с общественно-политическими, научными и культурно-просветительскими организациями Казахстана и иностранных государств". Ержан Жиенбаев

Также сказано, что иные полномочия вице-президента будут определяться президентом.

"В связи с введением института вице-президента из Конституции будут исключены положения о государственном советнике. На уровне Конституции следует отразить требования, которые будут предъявляться к вице-президенту. Вице-президент не должен быть депутатом представительного органа, занимать иные оплачиваемые должности и осуществлять предпринимательскую деятельность. На период осуществления своих полномочий вице-президент не должен состоять в политической партии. Такой подход соответствует взятому курсу по повышению политической конкуренции и обеспечению равных условий для развития всех партий". Ержан Жиенбаев

20 января 2026 года на V заседании Национального курултая стало известно о намерении создать в Казахстане новую должность: вице-президента, с соответствующим ее закреплении в Конституции.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Статью в Конституции о вице-президенте страны прокомментировали в Минюсте
12:47, 20 апреля 2023
Статью в Конституции о вице-президенте страны прокомментировали в Минюсте
В Узбекистане срок полномочий президента предложили увеличить до 7 лет
17:31, 15 марта 2023
В Узбекистане срок полномочий президента предложили увеличить до 7 лет
Должность вице-президента введут в Казахстане
13:16, 20 января 2026
Должность вице-президента введут в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: