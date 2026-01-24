Назначение и полномочия вице-президента в Казахстане: что предлагают изменить в Конституции

Помощник президента Казахстана по правовым вопросам Ержан Жиенбаев во время первого заседания Комиссии по конституционной реформе подробно остановился на конституционных изменениях, касающихся полномочий вице-президента, сообщает Zakon.kz.

Так, назначение вице-президента будет осуществляться президентом с согласия Курултая, выраженного большинством голосов от общего числа его депутатов.

Кроме того, освобождение от должности вице-президента будет осуществляться президентом.

Вице-президент:

по поручению президента представляет интересы РК в международных отношениях;

представляет президента Казахстана при взаимодействии с Курултаем, правительством и иными государственными органами.

"Наряду с этим следует установить, что вице-президент от имени президента Республики Казахстан осуществляет взаимодействие с общественно-политическими, научными и культурно-просветительскими организациями Казахстана и иностранных государств". Ержан Жиенбаев

Также сказано, что иные полномочия вице-президента будут определяться президентом.

"В связи с введением института вице-президента из Конституции будут исключены положения о государственном советнике. На уровне Конституции следует отразить требования, которые будут предъявляться к вице-президенту. Вице-президент не должен быть депутатом представительного органа, занимать иные оплачиваемые должности и осуществлять предпринимательскую деятельность. На период осуществления своих полномочий вице-президент не должен состоять в политической партии. Такой подход соответствует взятому курсу по повышению политической конкуренции и обеспечению равных условий для развития всех партий". Ержан Жиенбаев

20 января 2026 года на V заседании Национального курултая стало известно о намерении создать в Казахстане новую должность: вице-президента, с соответствующим ее закреплении в Конституции.