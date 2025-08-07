#АЭС в Казахстане
Право

Полномочия адвоката при исполнении приговора приведены в соответствие с Конституцией

Согласно решению Конституционного суда, полномочия адвоката при исполнении приговора приведены в соответствие с конституционными гарантиями, сообщает Zakon.kz.

Конституционный суд в своем нормативном постановлении от 25 сентября 2023 года указал, что на стадии исполнения приговора процессуальное право защитника на принесение ходатайств в интересах осужденного ограничено. Защитник не наделен полномочием на принесение жалоб в защиту осужденного.

Суд отметил, что отсутствие такого права существенно ограничивает объем юридической помощи, гарантированный Конституцией и установленный другими законами РК.

В результате было вынесено решение Конституционного суда, согласно поправкам которого по вопросам оптимизации уголовного законодательства РК от 16 июля 2025 года в статьи 66 и 482 УПК внесены изменения, предусматривающие право защитника участвовать на стадии исполнения приговора, а также расширяющие перечень обжалуемых актов, включая не только действия, но и решения уполномоченных органов.

Ранее мы рассказали, что в УПК уточнили норму о привлечении специалиста в рамках уголовного преследования.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
