Политика

Ержан Жиенбаев: Народный Совет продолжит выполнение функций АНК и Национального курултая

Ержан Жиенбаев, чиновник, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2026 14:34 Фото: Telegram/consud.kz
Помощник президента Казахстана по правовым вопросам Ержан Жиенбаев во время первого заседания Комиссии по конституционной реформе заявил, что Қазақстанның Халық Кеңесі – Народный Совет продолжит выполнение функций АНК и Национального курултая, сообщает Zakon.kz.

По его словам, на V заседании Национального курултая главой государства озвучено историческое и важное предложение, призванное "замкнуть собой всю политическую конструкцию, которая методично выстраивалась на протяжении нескольких лет".

Президентом предложено учреждение существующего в целом ряде стран института вице-президента. Как обозначено самим главой государства, "в нашем случае учреждение данной должности стабилизирует процесс управления государством, а также внесет окончательную ясность в отношении властной иерархии".

Кроме того, на новом этапе реформ в качестве широкой платформы для проведения общенационального диалога по всем вопросам общественного развития предложено создать Қазақстанның Халық Кеңесі.

Данный орган продолжит выполнение стратегических функций Ассамблеи народа Казахстана и Национального курултая, включив в себя основные общественно-политические объединения и структуры, содействующие единству и сплоченности народа.

Основные положения по данным двум ключевым институтам потребуют соответствующей регламентации на уровне Конституции.

"В целях закрепления в Конституции статуса Халық Кеңесі – Народного Совета предлагается предусмотреть в ней отдельный раздел. Во-первых, закрепить нормы, что Халық Кеңесі – Народный Совет – это высший консультативный орган, представляющий интересы народа Казахстана. Предусмотреть, что состав будет формироваться главой государства из числа казахстанцев".Ержан Жиенбаев

Следует также регламентировать основные полномочия Халық Кеңесі – Народного Совета по разработке предложений и рекомендаций по:

  • основным направлениям внутренней политики государства;
  • укреплению общественного согласия, общенационального единства и солидарности;
  • продвижению принципов деятельности государства и общенациональных ценностей.

Кроме того, президентом озвучено, что Халық Кеңесі – Народный Совет должен получить право законодательной инициативы, что требует соответствующего закрепления в Конституции.

"Вопросы порядка образования, формирования состава, полномочия и организация деятельности Халық Кеңесі – Народного Совета будут определены отдельным конституционным законом. Высшим органом Халық Кеңесі – Народного Совета будет Сессия, созываемая не реже одного раза в год. Таким образом, Халық Кеңесі – Народный Совет, как Ассамблея народа Казахстана и Национальный курултай, не будет постоянно действующим органом".Ержан Жиенбаев

20 января 2026 года на V заседании Национального курултая глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил создать новый государственный орган – Халық Кеңесі (Народный Совет).

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
