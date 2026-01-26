Касым-Жомарт Токаев провел совещание в Генеральной прокуратуре. Он подчеркнул, что в стране проводятся масштабные преобразования, в рамках которых предстоит осуществить конституционную реформу и перейти к качественно новой политической системе, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана 26 января 2026 года напомнил, что современные реалии требуют активного внедрения цифровизации и искусственного интеллекта во все сферы жизни общества.

Также Токаев заявил, что в обществе и стране нужно обеспечить безусловное соблюдение верховенства права и строгий порядок.

"Учитывая крайне сложную ситуацию в ряде зарубежных государств, нет никаких сомнений в верности проводимой нами политики. "Закон и Порядок" необходимо рассматривать в качестве основополагающего принципа государственной политики. Несомненно, этот жизненно важный постулат никогда не утратит своей актуальности. Считаю, что он обязательно должен быть включен в новую редакцию Конституции. Важная роль в его реализации отводится Генеральной прокуратуре, сотрудники которой не имеют права быть равнодушными и спокойно взирать на нарушения закона". Касым-Жомарт Токаев

